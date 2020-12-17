全民造星III | Judas用力過猛反失分　ANSONBEAN勁爆跳唱殺入10強

ViuTV選秀節目《全民造星III》繼續進行激烈的十強爭奪戰。昨晚（16/12）首輪賽事同為A組成員Judas（羅凱鈴）和Ben（趙祥誠）自己友互撼。Judas率先以靚聲唱出《破曉》，可惜表演期間卻因過於緊張而數度破音，表演的新動作亦稍顯僵硬，令花姐（黃慧君）和彭秀慧都大感可惜，花姐更直言：「失水準。」但林二汶卻稱讚她：「但係佢係第一次為自己咁用力喎！第一次咁graceful咁對待一個（表演）。」

全民造星III︱黃劍文成功入決賽 過萬元日本潮牌「牛袍加身」星味急升

Judas的表演用力過猛，反成部分評判眼中失分位。（節目截圖）

評判黃詠詩亦批評Judas花太多心力嘗試新動作，「好多動作係seems to do多過真係do，呢個階段你最好係 less is more」，鄭欣宜（欣宜）則認為她的演唱「唔係story-telling。」連二汶都坦言：「呢首歌係境界，唔係technique。」唯獨火火欣賞她的新嘗試，稱讚Judas「夠膽識」。

至於對手Ben在表演《恐怖片》中的演戲兼折骨舞，借舞步與異於常人的肢體扭動帶來驚慄效果，獲得評判一致好評，陳柏宇（Jason）大讚：「凈係跳舞都勁到不得了，凈係欣賞呢一場戲我好鍾意。」火火更直言：「冇嘢好講。我好鍾意、好欣賞呀！」最後Ben獲得4盞藍燈，成功晉級10強。

另一組對戰組合終於由A﹑B組對疊，由ANSONBEAN（陳毅燊）決戰John（林躍翰）。John一向以冷酷型帥路線示人，今次賽事他以中性形象妖艷跳唱《甜秘密》，被欣宜大讚：「 姐姐好鍾意。」連阿Lo跟住搞笑稱：「叔叔都OK。」

可惜其表演亦不及大熱ANSONBEAN（陳毅燊）的勁舞跳唱表演《TITANIC》和《My Heart Will Go On》，表演期間ANSONBEAN更凌空飛咪，欣宜心心眼大讚：「表現令我覺得好有活力，好polished（優美）件事。」火火則笑言：「哥哥都畀你charm到。」Jason亦稱讚他：「前途無可限量。」

由於雙方勢均力敵，令評判猶豫不決，阿Lo決定臨時加評分位，問兩人：「我最後一個要求，可唔可以你兩個講一句說話，要我哋揀你嘅。」ANSONBEAN率先站出，說：「無論結果如何，我都好鍾意呢個舞台，我點樣都唔會停。就算最後會點樣，我都唔會放棄，繼續追夢。」

欣宜對ANSONBEAN心心眼。（節目截圖）

John的發言則稍顯缺乏信心：「我其實冇諗過自己會行到嚟呢度。由pre-round開始，我都對自己好冇信心，覺得自己做唔到。但透過呢個比賽開始，我信自己多咗。無論結果如何，我都會繼續行落去。」最後三位評判揀選了ANSONBEAN，險勝John，成功殺入10強。