新冠肺炎 | BTS防彈少年團事務所新大樓爆疫情　4日內共62人確診

近日南韓的疫情愈趨嚴重，確診數字持續上升，疫情更蔓延至演藝界。其中紅爆全球的人氣韓國男團防彈少年團（BTS）所屬事務所「Big Hit」的新大樓大樓龍山貿易中心日前爆出疫情。據悉，大樓在4日內共有62人確診，令不少粉絲大感擔心偶像有否不幸中招。

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

人氣韓國男團防彈少年團（BTS）所屬事務所Big Hit的新大樓大樓龍山貿易中心近日爆出疫情。(VCG)

據南韓中央防疫中心透露，大樓龍山貿易中心從12日出現首宗確診病例，至今累計的62位確診者中，有部分為現場施工的工程人員。由於大樓龍山貿易中心現正施工中，「Big Hit」還未正式遷入，但仍有部分經理人公司員工曾前往爆發集體感染的施工現場。

據南韓中央防疫中心透露，大樓龍山貿易中心從12日出現首宗確診病例，至今累計的62位確診者中，有部分為現場施工的工程人員。（網絡圖片）

至於「Big Hit」方面則回應：「到過新大樓的所有員工都已經接受了檢測，當中全部結果呈陰性，公司將最大力協助防疫當局的措施，並誠實地遵從。」

TMA 2020︱BTS防彈少年團成大贏家 Super Junior齊人現身成焦點

+ 29 + 29 + 29

按圖回顧TWICE於The Fact Music Awards 2020（TMA 2020）的精彩表演：