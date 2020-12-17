【Sweet Home】38歲李是英為拍劇狂操　練成超強「聖誕樹背肌」！

《Sweet Home》將於12月18日下午四點於Netflix上架。（Netflix圖片）

2020年已進入尾聲，繼剛剛推出的日劇《今際之國的有梄》（Alice in Boderland，台譯：今際之國的闖關者）之外，Netflix將於明天（18/12）推出年度壓軸鉅作《Sweet Home》。劇集改編自人氣網絡漫畫，瀏覽量破12億，網民評價接近滿分，令大批劇迷期待不已！

劇情主要講述一個拒絕與外界溝通的宅男車賢秀（宋江飾），失去家人後獨自搬到破舊的公寓裡居住。在自殺的那天，發現屋外突然發生重大變化，眼看可怕、無法擊敗的怪物紛紛襲擊自己與身邊的鄰居。讓賢秀激起求生意志，與其他倖存的居民一同對抗怪物，並聽從冷靜青年李恩赫（李到睍飾）的指揮，與具有神秘身份背景但一起奮力抗怪的邊尚昱（李陣郁飾）以及徐伊景（李是英飾）守護家園，還要小心提防身邊是否有人慢慢變成恐怖的怪獸。

昨日（16/12）劇中演員連同導演李應福，現身首爾舉行舉行盛大新劇發佈會。期間導演更大讚李是英在拍攝之前及期間瘋狂操肌練出「聖誕樹背肌」。李是英表示因為導演想要塑造一個動作帥氣的女性形象，甚至有些橋段必須比較暴露、穿著內衣與怪物搏鬥，所以自己開拍前就花了六個月做重訓和高強度的動作訓練、拼命地運動，所以比起拍其他作品較為辛苦。

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另外，值得留意的是劇組邀請了荷里活視覺特效團隊打造真實怪物，前期製作與拍攝分別長達八個月的時間。至於怪物的部份，除了有荷里活視覺特效團隊共同打造外，還請來韓國知名編舞家金雪珍參與設計怪物的動作，而且怪獸的製作費用亦非常高。

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