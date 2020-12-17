【有翡】趙麗穎武打被評似跳街舞　綠幕拍攝出現假到震效果

內地劇《有翡》由趙麗穎、王一博主演，人氣小生配電視劇流量花旦，CP組合外形無可挑剔，讓粉絲十分期待。但啟播不久，出來效果卻不似預期，尤其是大量使用綠幕拍攝，除了主角外，背景模糊一片，又或者明顯是有Key上去的痕跡，作為千呼萬喚的大製作，完全是不合格。

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《有翡》由趙麗穎主演，讓觀眾相當期待。（官方微博）

趙麗穎產後復出拍的第一齣電視劇《有翡》，講述破雪刀傳人周翡，跟端王謝允邂逅，不打不相識，聯袂行走江湖，由於謝允是南梁的末代皇帝，惹來神秘高手的追殺，少不免有連場打鬥，在首兩集趙麗穎闖出「牽機陣」，就已經是重頭戲，而在劇中採用了大量綠幕拍攝，所以趙麗穎和王一博只是在綠幕前演戲，再Key上山谷江河，不過出來效果是只有主角清晰，背景卻是模糊不清，感覺上偏向虛浮，觀眾看過後也大呼很假，浪費了兩位當紅小生花旦。

該劇用大量綠幕拍攝。（官方微博）

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由王一博和趙麗穎組成的CP，顏值爆燈，談情說愛，甜蜜煙韌的畫面，確是賞心悅目，可是在甜寵劇情以外，趙麗穎的武打場面，被批評仿如在跳街舞，尤其是單手撐起倒立，更被網民Cap圖對比《這就是街舞》的片段。不過始終該劇還在新播出階段，之後還有機會平反，要看看趙麗穎和王一博的吸粉能力。

同場加映25位女星素顏學生照：