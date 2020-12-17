愛美麗狂想曲︱李佳芯顯視后身價　與吳沚默演小三攤牌戲有驚喜

記得幾年前的某個早上，曾經在將軍澳電視城裏跟一位前輩見面，對方是部門主管，他說無綫電視（TVB）有如何一艘航空母艦，就算想在海中心「轉彎」（改變、革新）也並非一時三刻能夠做到，只能夠一步步來。其意思是，其實一班話事人也知道這家創立逾半世紀的電視台已呈老化跡象，但要扭轉現有運作模式，涉及根深柢固的企業文化，又要平衡老闆、股東、員工與觀眾的期望，是否業界中人暗自偷笑、藝人公開埋怨，或者網民在討論區踩多幾腳，就能夠撼動這座大山，迎合今時今日的市場需要，甚或令外界完全改觀？答案：難到黐線！唯獨時代巨輪可以，所以才會促使新劇《愛美麗狂想曲》提早在myTV SUPER登場，而不是翡翠台。 撰文：游大東

《愛美麗狂想曲》日前已以第一套「myTV SUPER原創劇」的名義上架，每星期更新5集。（網上圖片）

《愛美麗狂想曲》以陳豪有份創立的「天睿公關」作為故事起點。（《愛美麗狂想曲》劇照）

讓時代驅使大台改變

怎麼說？網絡世代，傳送技術和速度提升，串流平台大行其道，觀眾主動透過OTT點播收看節目，尤其是原創劇等獨家內容，取代傳統電視節目編排已成無法逆轉的事實，面對這種全球競爭，所以無綫旗下的myTV SUPER亦再不能單純倚靠提供跟免費電視頻道一樣的節目吸引消費者。大約由半年前開始，這個大台附屬品牌來了一次變革，將myTV SUPER的收費服務計劃升級為myTV Gold，再接連推出多個獨家自製節目，包括名為「myTV SUPER原創劇」（myTV SUPER Original），而由羅永賢監製，關頌玲與黎家明編劇的《愛美麗狂想曲》，是首套以此名義推出的劇集，並已於周一（14／12）將第1集至第5集上架，其後每逢周一晚上8時都會推出新5集，全劇合共30集。

《愛美麗狂想曲》的鏡頭調度是有點心思。（《愛美麗狂想曲》劇照）

鏡頭調度、場景選擇有心思

如前文所言，無綫有心想在製作裏改變，某程度上能夠於《愛美麗狂想曲》反映出來，比如場景設計 ── 陳豪飾演的Matt少，由他有份創立的天睿公關，辦公室的裝潢，於單鏡拍攝的情況下，確實比過去十年大部份無綫自製劇來得細緻，貼近現實世界裏大型公關公司的佈局；對白描寫 ── 起碼會講Google、章子怡、南山邨，而不是像以往那樣隨便作些名字，與世界失聯，令觀眾邊看邊出戲。鏡頭調度 ── 這個更加明顯，由第一集開首的一鏡過表達王麗美（李佳芯飾）的成長過程；在天睿公關辦公室裏，她與Matt少對話時的鏡頭轉變；唐仁（蕭正楠飾）與蘇澤基（曹永廉飾）在中環德輔道中的電車路中央解手；還有一些過鏡、雨景，都看得出導演有心「搣甩」傳統大台劇的拍攝模式，加上第一集出現的西九文化區、中環大館外圍等新鮮景點，時代感頗重，拍得住首部全4K實景拍攝的《不懂撒嬌的女人》（2017），這些都是加分位。

看了第一集，陳豪與李佳芯的對手戲只算預期之內，未見驚喜。（《愛美麗狂想曲》劇照）

幻想位欠詳細 令人看得混淆

但坦白講，這些都不過是花紙，一套劇好不好看，始終要看劇本，到底《愛美麗狂想曲》有沒有很大的不同？的確，看了第一集之後，明白編劇、導演和監製的創新決心，不過整體而言似乎找不到重點，主要角色統統出場了，但觀眾的印象不算深刻，難免會覺得有點尷尬。最明顯的例子有二，王麗美如經典美劇《甜心俏佳人》（Ally McBeal）的主人公Ally McBeal（Calista Flockhart飾）那樣超級愛幻想，但幻想的畫面正令觀眾感到混淆，到底她贏得「第20屆香港小姐競選」冠軍是真是假？她是否20歲贏了冠軍，之後又走去嫁人，所以去到30歲後，加入天睿公關前，仍然只得3年工作經驗？首集甫開場出現的打鬥戲，是否暗示她曾經入行當過藝人？到底她是一個怎樣的人？劇本似乎沒有怎樣着墨解釋。另一個令人莫名其妙的設計，為何唐仁要以一種「乸型」的姿態出現？是希望觀眾誤會他是同性戀者，以營造他後來跟李小勇（陳瀅飾）拍拖的驚喜位？這一點，我很難不說有《家有喜事》（1992）裏常騷（張國榮飾）與梁無雙（毛舜筠飾）的影子。

蕭正楠演的角色，徹頭徹尾是個「乸型」，但劇情又會預告他會喜歡超級男仔頭的陳瀅，這個設定有點令人摸不著頭腦。（《愛美麗狂想曲》劇照）

李佳芯加陳豪沒驚喜 胡渭康演丈夫欠說服力

當然，視后李佳芯是全套劇的賣點，她的演技其實算自然，稱得上有說服力，不過也要看劇本設計上，她能夠跟對手撞出多少火花。坦白講，她與陳豪這一對，幾好睇，但演繹出來的效果是預計之內，沒有驚喜；她與丈夫周家明（胡渭康飾）這一對就令人一時間有點難以接受，視覺上欠缺應有的登對感覺，可能導演正正是要以此帶出他倆貌合神離，為吳沚默飾演的竇蓉亮相埋下伏線。

故事講述，王麗美與周家明結婚十年，突然間周家明要前往北京工作，拋下一堆債務給妻子，所以王麗美才需要外出打工，豈料丈夫離港後一直失蹤，無法聯絡，似是有心想避開自己，直至有天她才發現，原來周家明在外面有另一個女人竇蓉，而且一起了三年，結果令王麗美忍無可忍，決心跟對方在商場攤牌，幸而劇本沒有掉進大婆要公開掌摑小三的老土設定，雖然對白也不多，卻在寥寥幾句對白裏，凸顯王麗美決心重新開始，放下從前的灑脫，又帶出吳沚默面對感情的無助與懦弱，二人踫撞起來頗有火花，算是《愛美麗狂想曲》劇頭5集以來最有張力最有驚喜的其中一幕，到底這套劇能否留住觀眾，就要看之後集數的播出了。

點擊下圖，逐格睇李佳芯與吳沚默的攤牌戲：