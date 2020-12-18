劉穎鏇1.76米都未算最高　盤點無綫高妹花旦邊個先係冠軍？

李亞男同王祖藍婚後三年抱兩，令呢段長短腳之戀更為完美，有網民更指大女Gabrielle遺傳到身高172cm嘅李亞男，相信長大後，絕對會比162cm高嘅爸爸高。從此嘅高妹予人高不可攀嘅感覺，但近年唔少花旦都打破了呢個困局。

陳楨怡（Celina）有一雙修長美腿。（IG：@celina_harto）

身高174嘅陳楨怡，參選時有「女版金宇彬」之稱，家境富裕嘅佢喺總選時，以豎琴表演為自己狂加分，最終勇奪亞軍。未卸任已獲公司安排在各個大騷演出，擺明要力捧。

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蔡嘉欣YouTube頻道有14萬訂閱人數。(ig圖片)

身高172嘅蔡嘉欣參選時雖於五強止步，但機會來得比三甲快，本身係KOL嘅佢如今既有劇拍，又有得主持《姊妹淘》

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劉穎鏇小時候經常打藍球。(itstiffanylau@ig圖片)

小時間熱愛打藍球嘅劉穎鏇，身高176CM，其高度可以算係花旦中嘅數一數二，23歲嘅佢青春無敵，加上陽光笑容深受唔少網民愛載。公司原安排佢發展主持節目，但近年《踩過界II》、《唐人街》、《超能使者》都有佢份。

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陳曉華有長腿有靚樣，難怪極速上位。（herachann＠ig圖片)

身高173嘅陳曉華被喻為最快上位港姐，她罕有地跳過花瓶角色，處女劇《迷網》已飾演要角。而在新劇《異搜店》中更係首次搶正，絕對係新一代愛將。

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戴祖儀不時都騷長腿。(joeythyee@ig圖片)

身高170CM的戴祖儀一向身形高䠷，在IG坐擁超過10萬粉絲，她亦經常Post出靚相大派福利。近年不少綜藝節目都有份主持，去年獲公司安排《多功能老婆》試水溫，今年再下一城，與王浩信、惠英紅、姜皓文等人合作《刑偵日記》。

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身為香港小姐季軍的劉佩玥雖擁姣好身材，不過就鮮少展露於人前（IG／＠arryuu）

港姐出身嘅劉佩玥原來有高174CM，先後與陳安立（Brian）、伍允龍、張彥博、周志文、翟威廉傳緋聞嘅佢，曾被指新一代姣精。

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在《開心速遞》飾演「大小姐」的林淑敏身高亦有173CM，同180CM嘅許家傑非常匹配。(sukman_lam@ig圖片)