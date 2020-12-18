BoA涉嫌從日本偷運安眠藥到韓國　SM急發聲明稱為職員無知失誤

韓國SBS《SBS 8 News》昨日（17/12）報道，指韓流明星A某通過所屬公司日本分公司的職員從日本得到Zolpidem等安眠藥物，之後試圖將藥物以國內職員的名義進入韓國，但在海關檢查過程中遭揭發。

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近日有韓國傳媒報道，BoA涉嫌日本偷運安眠藥回國受查。（資料圖片）

根據《SBS 8 News》報道，韓流明星A某的經理人解釋：「A某把在國內接受過服藥的醫院診療記錄等交給日本醫院，並得到了相關醫藥品處方，日本分公司職員詢問是否可以向韓國發送相關藥品，向日本醫院諮詢後得到的答覆是可以發送，因此為了方便，以韓國公司職員的名義發送。」

事務所透露，BoA是在醫生建議下服用安眠藥，因為BoA對韓國的安眠藥產生副作用，故委託代理人在日本購買沒有副作用的處方安眠藥。（Facebook/@boa.smtown）

雖然該報道沒有指名道姓，但當事人很快就確定是今年出道20周年的BoA。事後BoA所屬的SM事務所火速發聲明，澄清今次事件是因為日本分公司職員沒有經過正常進口通關程序，就擅自將藥品寄回國，是海外職員醫藥品通關程序一竅不通所致，強調是職員的失誤。

根據報道，韓國檢方察現正調查A某是否有濫藥或是故意走私安眠藥，然後才決定是否起訴對方。（網上圖片）

至於為何BoA要從日本購買安眠藥？事務所透露，BoA是在醫生建議下服用安眠藥，因為BoA對韓國的安眠藥產生副作用，故委託代理人在日本購買沒有副作用的處方安眠藥。

根據報道，韓國檢方察現正調查A某是否有濫藥或是故意走私安眠藥，然後才決定是否起訴對方。

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