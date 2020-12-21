【有翡】于正批評王一博演技欠專業　藉機宣傳《我就是演員3》

內地劇《有翡》熱播，男女主角王一博及趙麗穎，也有不少粉絲支持，激讚二人合襯，而王一博更是帥氣加演技派，成為觀眾追看的動力。不過，內地金牌製作人于正，卻向火熱的劇集大潑冷水，更明讚暗踩王一博不夠專業，而網民就認為于正純粹蹭熱度，亦藉機宣傳《我就是演員3》，下文為大家帶來事件的來龍去脈。

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王一博擔正的《有翡》熱播，無數粉絲追看。（劇照）

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內地人氣男星王一博，憑電視劇《陳情令》一炮而紅，現時跟肖戰雙雙成為內地男神，而王一博跟趙麗穎合作的新劇《有翡》剛播出不久，獲得不少粉絲支持，尤其是王一博飾演的謝允，外形俊朗，武功高強，對趙麗穎又體貼溫柔，令無數粉絲出現心心眼，而王一博的演技，亦確實比起《陳情令》時期進步不少，成為內外兼備的好演員。

王一博靚仔有演技都要被批評，真係人紅惹是非。（王一博微博）

不過于正近日發文，說自己看了一部古裝劇，男主角演技上了熱搜，喚起了他的思考，他指出演技是用來幹什麼？只要觀眾覺得好就可以，何必去分析他是否專業？他還說自己的節目點評是否太過了，因為專業的角度來說，這些年輕孩子的演技是一樣的。網民指于正所說的劇集正是《有翡》，矛頭直指王一博，但網民卻認為于正批評王一博演技純粹抽水，只是想宣傳由他擔任導師的真人騷《我就是演員3》，而且于正去年曾在另一真人騷《演技派》，大讚王一博好演技，現在卻打倒昨日的我，情況十分尷尬。

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