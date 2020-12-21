陳少霞重提轉行性感路線錯事　公開向恩師劉德華道歉：嗰時冇乜腦

曾演無綫（TVB）劇《笑傲江湖》演「小師妹」岳靈珊一角、現年44歲的陳少霞日前作客倪詩蓓、葉文輝的電台節目《詩情廿四味‧堅毅人生》，她回顧入行經歷，坦言曾犯錯累及身邊人，公開向恩師劉德華道歉，「我真係好想向劉生（劉德華）再次道歉。」

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陳少霞曾獲得劉德華賞識，被羅致旗下《天幕》製作公司，並在電影《天與地》與恩師劉德華合演夫妻。

陳少霞公開與劉德華不和真相：嗰時拍《天與地》我匿埋喊

陳少霞於1992年加入娛樂圈，當時年僅16歲的她拍攝第一部處女作電影《三個夏天》一鳴驚人，更於第13屆電影金像獎獲提名最佳新演員獎。翌年，她獲得劉德華（華仔）賞識，被羅致旗下「天幕製作公司」，並在電影《天與地》與恩師劉德華合演夫妻。

之後有傳陳少霞秘密過檔無綫激嬲華仔，二人因此反目，師徒關係從此斷絕。其後她否認傳聞，更與劉德華於2016年TVB監製李添勝的榮休宴上攬攬合照破冰。

日前陳少霞於電台節目上重提往事，為自己當年作出錯誤決定而影響身邊人，向華仔及工作人員致歉。（影片截圖）

日前陳少霞於電台節目上重提往事，指自己當年誤聽損友之言，買了幾套性感戰衣，轉行性感路線宣傳新片，對此她仍感抱歉，甚至自言：「嗰時冇乜腦袋」，對朋友言聽計從，沒想過會導致嚴重後果，失去電影工作。談及此事，她鄭重地公開向華仔道歉，又指想向當年天幕的工作人員致歉。

陳少霞跟華仔傳出不和多年，在2016年李添勝榮休，陳少霞和華仔拍下破冰合照。（網上圖片）

她又提到，當年的「性感」形象令媽媽出街飲茶時聽到不少女兒的批評。陳少霞在節目中以「過來人」身份告誡現時的新人，指一定要慎交朋友，切勿像她一樣犯下大錯，斷送前途。

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