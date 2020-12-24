踩過界2│監製林志華專訪：識做戲嘅演員只會問一個問題

《踩過界II》為今年無綫台慶劇，在香港同內地口碑非常不錯。（資料圖片）

《踩過界II》《反黑路人甲》監製林志華在無綫工作了三十年，自言繼續工作的其中一個原因是「多嘢講」他說：「我好鍾意講嘢，我喺中大讀Science，對住隻死老鼠都有嘢講，點解你條血管係咁呢?做呢行有個特質，就係好鍾意將自己諗到嘅嘢講俾人聽。」

不單止「講嘢」，林志華亦鍾意「睇嘢」，美劇他追得貼，但強調要看得「精」，他說：「成日同啲導演講，睇劇同女人化妝一樣，less is more，睇最好嘅、吸收佢，亦睇最衰嘅，唔好學佢；睇得太多影響自己決擇。」

做監製要想「講」識「睇」，至於演員，林志華覺得最重要是懂得「問」:「一個演員識唔識做戲，其實睇佢問咩問題就知，佢唔係問我呢套劇我有幾多對白、對手邊個?我佔幾多場戲?而係問我點解呢個角色咁講嘢嘅?佢成長背景係乜?佢係問點演繹角色，如果佢識得問關於演戲嘅問題，呢個演員唔會差得去邊。」

監製林志華表示自己睇美劇多數在車上，他說:「太太去shopping成個鐘，我喺架車有乜咩做啫?咪就係睇劇囉。」。(林迅景攝)

港劇要有自己特色 要放低『攀附』

手機煲劇的年代，觀眾很容易將TVB劇與美劇、韓劇、內地劇比較，監製林志華明白觀眾殘酷，但他覺得創作人要放得開，人家一些獨有資源，恨來沒用，受歡迎的題材，硬套落港劇亦不適合，他說：「兩個詞語『比較』同『攀附』係要擺低，你攞自己古裝劇同內地比較，內地人由細到大浸淫住呢啲文化，生活喺呢啲山山水水入面，就算講出嚟嘅對白文縐縐，都係佢哋先得，我地講出嚟會打冷震，呢啲唔係我哋嘅特色亦係人家嘅強項，或者你攞美劇比較，人哋美劇《24》周街都係特務，佢拍你會信喎，但你話如果故事背景係香港，觀眾未必投入喎，港劇發揮返自己嘅特色，其實全世界都想睇人哋國家嘅文化同特色，你拍到自己嘅特色就會有市場。」

《反黑路人甲》亦是林志華監製作品，絶對是TVB其中一套破格的劇集（劇照）

「比較」只會令人疲累

訪問中林志華多次強調要放低比較，就算《踩過界》兩輯，他覺得最重要是超越自己，他說：「無論我哋生活或工作上，都因為「比較、呢個詞語，令自己過得唔開心，以自己個女，游水做例子，我哋同小朋友講，每一次攞到自己嘅最佳成績，咁就得架喇，唔需要同隔離比較，點解要參加比賽，就係定個目標俾自己去完成，正如，我哋開新一輯《踩過界》就係諗點樣拍好佢，上一輯唔係用嚟比較，只不過用嚟參考，用嚟累積一啲經驗，令《踩過界II》做得更好，就唔係我地要好過第一輯。」

2016年《EU超時任務》令王浩信、朱千雪人氣急升，雖然最終沒有得到〈最佳劇集〉這個獎頂，不過成為網民心目中神劇之一。

經常比較容易產生妒忌，亦可能出現一個迷思，覺得無限資源就可以製造驚世神劇，但林志華覺得資源是另一個問題，但首先要發揮特色：「相對外國我哋呢一刻未有最充足嘅資源，但我哋有自己嘅特色，唔一定要諗，我一定要拍到《Emily in Paris》，我有錢去法國拍外景就一定拍到，我可以話你聽唔係囉，就好似《踩過界II》一樣，我套劇冇飛天遁地嘅大場面，有嘅係一啲法庭案件點樣做到引人入性，令觀眾共鳴，我諗呢個先係觀眾鍾意嘅原因，正如我地嘅港式奶茶，第二到係飲唔到。」

林志華很感激秦沛在《踩過界II》加盟，他說：「開拍前Paul哥已經睇哂第一輯，佢係令成個劇，台前幕後有提升，有時我哋甩咗嘅地方，佢會提點返，佢嘅貢獻唔單止係演出。」

王浩信係現實版張細倫

每一個監製都有自己的班底，喜歡的演員，林志華近年作品必有王浩信，直接問他:「點解你咁愛王浩信?林志華說：「我同佢之間係無愛架，機緣巧合啫，王浩信佢有樣好，就係好主動，譬如《飛虎》，佢本身書生身型，但突然間就好大隻，好珍惜呢個演出機會，有啲演員叫佢做飛虎，但成身肥肉，到《EU超時任務》，我自己覺得渠頭呢個角色唔難做啦，王浩信主動同我講，『不如入去圍村住兩個禮拜啦。』雖然最後冇，但我都同佢入過去圍村，佢又會叫啲圍村人教佢點講嘢，佢真係好鍾意演戲，舊年佢開《踩過界II》之前，佢去咗美國幾個月讀演戲，佢係好鍾意投入演戲嘅世界，你地睇返《反黑路人甲》其實嗰個就係王浩信自己嚟」我數過，林監製用了8分10秒讚王浩信，一定無愛啦，但一定好欣賞。