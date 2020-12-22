李寶安宣布TVB會凍結薪金和年終花紅　深信無綫來年必然穩步向好

電視廣播行政總裁李寶安今日（22日）發出公開信，指公司在疫情下將重點放在「三保」—「保衞生、嚴防疫」、「保生產、保營運」及「保收支、保儲備」，同時亦需要「保障同事」。

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而在齊心抗疫的情況下，公司致力保障員工毋須下調薪酬或要放無薪假。考慮到本港經濟明年將繼續面對挑戰，李寶安宣布無綫會凍結薪金和年終花紅，望大家能共度時艱。另外他亦深信無綫的前景必然穩步向好，無綫明年亦將推展各項業務，包括OTT、電子商貿、內地合拍劇及內地大灣區業務等。

電視廣播行政總裁李寶安。(資料圖片)

公開信全文如下：

2020年來到尾聲，相信大家也想不到這一年會是如此不一樣。自去年社會事件開始，公司面對不少困難，當時我們把工作重點放於「保安全、保營運」。至今年年初疫情出現，公司隨即將重點轉移至另外三個範疇。首個重點必然是「保衛生、嚴防疫」，有賴各部門和同事的配合，這方面的工作成效理想。第二個重點是「保生產、保營運」，疫情肆虐之際，為觀眾提供新聞、資訊和娛樂是公司的重要使命。年內，公司的製作、拍攝、新聞報道從無間斷。而第三個重點則是「保收支、保儲備」，確保在這艱難時刻有充裕資金支持營運。

員工是公司的寶貴資源，除以上的「三保」之外，我們的另一個重點就是「保障同事」。在齊心抗疫、排除萬難之際，公司致力保障同事毋需下調薪酬或要放無薪假。社會普遍預料本港明年的經濟面對很多挑戰，同事亦明白公司面對這困難的經營環境，無可避免要凍結薪金和年終花紅，大家共渡時艱。

隨著疫苗的誕生，疫情會逐漸趨緩，2021年將會是復原的一年。我們已準備好明年大力推展各項業務，包括OTT、電子商貿、內地合拍劇及內地大灣區業務等，同時亦會確保傳統廣告及海外業務平穩有序。

縱然面對巨大的挑戰和困境，全賴同事通力合作，公司平穩度過了這不一樣的一年。凡事必會過去，我深信公司的前景必然是穩步向好，我們將繼續前行。在此，我感謝各位同事過去一年的努力，為公司作出貢獻。祝願大家聖誕快樂、身體健康，再見2020！

集團行政總裁李寶安

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