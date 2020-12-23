衝上雲霄大選︱拍宣傳片自稱「翻版梁詠琪」　史穎喬親解背後原因

無綫（TVB）舉行的選秀節目《衝上雲霄大選》吸引空姐、空少及飛機師參加，近日TVB不斷舉行宣傳活動，讓觀眾更了解一眾參選者。

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羅天宇同龔嘉欣今日考驗一眾參賽者。（陳順禎攝）

拍攝宣傳影片時候，史穎喬（Clementine）自稱是「翻版梁詠琪」，她昨天（22日）出席宣傳活動時便向《香港01》記者解釋背後原因：「其實當時喺飛機上好多同事都話我好熟口面，佢哋諗咗一陣話似梁詠琪，但都有啲話我似范冰冰，亦都試過話我似芝娃娃，都當係讚賞啦。」

似唔似梁詠琪。（陳順禎攝）

提到星期六（26/12）便正式比賽，撞正ViuTV《全民造星III》決賽，不少網民比較支持觀看《全民造星III》，《衝上雲霄大選》的參賽者之一李傑志不覺得有問題，他說：「都係嗰句，大家表演嘅唔同，同埋我見到《全民造星III》見到係好專業嘅演出，而我哋仲係航空業慢慢轉型，調返轉嚟講我哋仲有好多潛質畀人哋睇，我覺得冇輸蝕。」

朱凱薇同李傑志都覺得大家都好有潛質。（陳順禎攝）

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