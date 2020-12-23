迪麗熱巴傳戲假情真秘戀黃景瑜　慘致粉絲罵戰引10億討論量

內地新疆靚女藝人迪麗熱巴近年主演多套大熱劇集，人氣高企，在福布斯中國名人榜佔第11位，勢頭甚勁。主演劇集《幸福，觸手可及！》中與男角黃景瑜有連場親熱戲，更錫出緋聞，有網民發現兩人使用同款手機殼及飾品、着情侶裝、共用保鑣等；又傳兩人一齊秘遊日本，疑似戲假情真。

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1. 幸福，觸手可及！迪麗熱巴、黃景瑜，累計播放量破 17.5 億。（《幸福，觸手可及！》劇照）

兩人戀聞愈演愈烈，有人聲稱拍得黃景瑜前往迪麗熱巴正趕拍的劇集《你是我的榮耀》探班。雖然有自稱劇組人員澄清上述言論並非事實，但迪麗熱巴粉絲卻相當憤怒，要求迪麗熱巴工作室出聲明否認戀情。

不少網民聲討黃景瑜，要求雙方工作室出聲明否認緋聞。（微博圖片）

迪麗熱巴粉絲不妥黃景瑜，全因黃景瑜是非多多，不少迪麗熱巴粉絲認為他襯不上偶像，不但揚言要脫粉，更質疑是否男方借迪麗熱巴提升人氣。雙方粉絲互不相讓，相關熱搜閱讀及討論量更超過10億，非常犀利。

迪麗熱巴吊帶珠片晚裝，除了性感香肩，還有修長美腿。（迪麗熱巴微博）

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即看迪麗熱巴靚相：