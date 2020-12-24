延禧攻略民初版？景甜棄偶像包袱扮心機女　與許魏洲演上海灘虐戀

《流光之城》改編靡寶同名小說，講述民初的上海灘， 馮世真（景甜／飾）為了沉冤舊案，精心佈局接近仇家，在這過程中與仇家的兒子容嘉上（許魏洲／飾） 互相試探，到最後與男主聯手揭開真相。景甜曾出演《大唐榮耀》，然而在此次詮釋民初版《延禧攻略》的家庭教師上位之路；而許魏洲曾出演播放量與熱度高的陸劇《我不能戀愛的女朋友》飾演失眠先生，首次挑戰民初題材的電視劇，而兩人在劇中上演一齣虐愛復仇大戲，喜愛虐戀揪心的劇迷們，準備好衛生紙吧！

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劇情簡介

民國初年的上海灘，當時軍閥割據，而人民的革命意識逐漸浮現；此時馮世真（景甜／飾）為了二十多年前的沉冤舊案，精心策劃布局，利用了家庭教師身分，潛入了富甲一方的容家，成為大少爺容嘉上（許魏洲／飾）的家庭教師。隨即兩人相互試探與利用，最終兩人聯手揭露過往容家為富不仁的真相，皆出自容嘉上的父親容定坤之手，而容定坤也因此得到懲罰；在革命思潮洗禮下，馮世真與容嘉上攜手走上追求光明與理想的道路。

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上映資訊 拍攝期間：2020.9.29 ~ 開播時間：2021年 導演： 金琛、甘露 主演： 景甜、許魏洲、經超、海鈴、遲嘉 、王一菲、米咪、馬聞遠

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2020星光大賞得獎名單揭曉！流量明星PK老戲骨角逐年度演員，最後得獎竟是她？！】