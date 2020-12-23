膠戰｜男神Jeffrey玩腳趾形象崩壞　「中二病」嚴重粉絲竟有增長?

早前憑着ViuTV真人騷《調教你男友》成功引起全城關注的Jeffrey魏浚笙天生一副明星相，不單止外形青靚白淨又大隻，而且帶點混血味，再加上天真無瑕的可愛性格，所以深受年紀較年長的姐姐歡迎，成為新一代的「姐姐殺手」！而ViuTV最近亦再下一成，邀請到Jeffrey參與遊戲節目《膠戰》，夥拍Edan呂爵安、岑珈其、肥腸徐浩昌、劉沛蘅以及黃正宜一起大玩另類遊戲，在不斷發放笑料的同時，Jeffrey亦在節目中醜態百出，男神形象瞬間崩壞！

睇崩壞版之前，先重溫Jeffery超高顏值靚仔專訪相：

專訪｜Jeffrey魏浚笙自認「低B」乜都驚：一個人食飯會覺得好寂寞

Jeffrey真係好靚仔！（葉志明攝）

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《膠戰》中的遊戲非常「另類」，例如碌辦公室椅、鬥快疊文件、搶聽電話答問題等等，玩盡辦公室內一切無聊事。而在昨晚播出的一集中，幾位參賽者大玩「趾公拗手瓜」，雖然Jeffrey大熱奪冠，但過程中Jeffrey表現得非常招積，而且患上嚴重「中二病」，經常出口述譏諷對手，例如「我唔想整傷你呀」、「Edan你點玩啫」，等等話語；又例如在搶聽電話答問題中沒答中過任何問題，展現出他無論反應頭腦都比較遲鈍。雖然Jeffrey在節目中的男神形象嚴重崩壞，但依然不影響他的「屠姐」能力，粉絲們紛紛到Jeffrey的IG留言大讚他能夠放開偶像包袱所以更加有魅力，就連Jeffrey的腳趾都成為她們的的「膜拜」對象，表示非常羨慕Edan、肥腸以及岑珈其可以與Jeffrey用腳趾公拗手瓜！真係愈崩壞愈吸引呀！

靚仔真係大曬？

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