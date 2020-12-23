劉佩玥感激丁子朗救回一命　望請食飯「報恩」不要傳緋聞

無綫花旦劉佩玥（Moon）泊車險生意外，幸得丁子朗提醒才不致墮下懸崖。（IG@arryuu）

早前（29/12）劉佩玥（Moon）於IG分享黑白照，相中車輛貼近斜坡，斜坡下是一條河流。她留言稱：「今日如果唔係丁子朗及時叫停我，我會連人帶車跌咗落去，好似啲電影咁慢慢沉落水底！感謝神，英雄在身邊，多謝你呀丁丁！」

Moon接受訪問時候表示2020年讓她非常有感觸，珍惜身邊人真的很重要。（葉志明攝）

今天Moon出席TVB劇集《堅離地愛堅離地》的宣傳活動時候，再次說到這件事，她說：「呢件事令到我會好小心，但其實我本身真係揸車好小心嘅人，我冇諗過會遇到呢件事，可以話好彩呢件事冇發生。」

Moon拍攝的劇集《堅離地愛堅離地》，她說已經是3年前，雖然演技未必是最好，但當時候是盡全力去演。（葉志明攝）

Moon坦言經過這次事件，認為丁子朗是神派來的天使拯救了她，Moon說：「佢本身唔係行個條路，根本就唔會泊個個位，同埋個個時候係冇人經過，就算我真係有咩意外係冇人聽到，佢成為我天使，執番條命，所以我係咁話請佢食飯，係食幾餐，所以畀人影到我哋唔好傳緋聞，我只係報恩。」

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