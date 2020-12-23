周永恆公眾地方打鬥罪成罰款1500元：我只係平民嚟，我唔識法律

周永恆表示昨晚瞓得唔好，緊張到肚瀉，連痾十多次。（陳順禎攝）

前藝人周永恒去年12月10日凌晨時份，在尖沙咀樂道一間便利店內，與一名李姓男子非法打鬥被拘捕。他事後被票控一項在公眾地方打鬥罪，而李姓男子早已承認在公眾地方打鬥罪，被判罰款700元。周永恆早前出庭自辨否認控罪，案件今天(23/12）於九龍城法院裁決。

被告周永恆（36歲）下午二時二十分由太太陪同到達九龍城法院聽取裁決。被問到信心如何？周永恆表示：「對以前嗰套司法制度有信心，咁所以而家唔知佢行邊套。（你意思係？）無罪假定，疑點利益歸於被告，希望佢哋係呢套。」

周的太太陪同在側。（陳順禎攝）

下午兩時半準時開庭，女法官宣讀案情期間，被告周永恆顯得有些緊張，不時玩弄手指，並且脫下外套雙手攬腰，庭內保安要求周永恆放下雙手，周永恆表示有啲凍。但當聽到不認同案發經過，都顯得有些委屈，並豎起手指公回頭望向旁聽席太太苦笑。

法官裁決指出被告人周永恆，在自辯過程中，經常多番迴避問題，不成實不可靠。亦可從影片中看到被告人用帽邊頂向李姓男子（案中另一被告）面部人中，引致對方感到受威脅出拳施襲，期間見到被告人手握拳頭衝向對方，有意圖襲擊對方，使對方受傷，行為令人討厭，態度惡劣，構成事態發展，終裁周永恆罪成，罰款1500元。

周永恆未有意上訴。（陳順禎攝）

周永恆聽到判決感到不滿，在求情時說：「我都冇掂到佢，點解你會覺得我有動機，我都冇還手。之前講過我個腦生水瘤，我係唔傷得，如果受傷會有生命危險，所以我係唔會打交。而家佢一滴血都冇流過，我就流血，我畀佢踢到下陰流血，仲入咗醫院。成件事都冇嘢證明到我掂到佢，你只係咁話我有動機，我只係平民嚟，我唔識法律！你知唔知我心理上受到幾大影響，影響咗我成年。」法官打斷說話表示：「你有權上訴。」

周永恆求情續說：「如果兩個都衰，李先生罰700元，我無理由會罰多過佢。」法官問：「你係家中經濟支柱？」周說：「一家三口，我係經濟支柱，而家仲要抗疫，同全香港人一樣一齊抗疫，冇收入。」法官再問：「做咩職業？」周說：「做緊電能動力車生意。」法官再問：「收入幾多？」周面有難色表示：「唔想透露，而家得返兩成收入，唔罰得多。」

法官聽取周求情理由後，判罰款1500元。周聽取裁決後，大聲向女法官說：「多謝你，人靚聲甜，有公義，等我再鞠躬畀你。」法官離席後，周依然略帶不滿在庭內拋下一句：「就係咁，邊有信心可言！」

案件編號：KCS512982/2020