女人俱樂部｜楊潮凱誘張慧儀片最受歡迎　YouTube逾70萬點擊奪冠

由陳慧珊、吳啟華、李若彤及李麗珍領銜主演的2014年TVB劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club）近日於翡翠台深宵時段重播。其實除了一班女神演員之外，同劇男演員亦不失色，例如頹版吳啟華、小鮮肉何廣沛以及鄭丹瑞（旦哥）等等，旦哥更憑此劇獲得當屆「萬千星輝賀台慶」中的「最佳男配角」提名！而講到最有話題性的定非楊潮凱在劇中濕身勾引張慧儀一段莫屬，而這片段亦成為楊潮凱在YouTube最高點擊率的片段。

在YouTube掃尋「楊潮凱」，最高點擊率就是他濕身勾引張慧儀的一場戲。（YouTube截圖）

即刻重溫楊潮凱最受網民歡迎的片段：

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「咩話？70萬咁多！」楊潮凱接受《香港01》記者訪問時得知此片段有70萬人點擊而感到非常驚訝，而當年拍攝時的情況，他至今仍然歷歷在目：「我記得當時第一場戲，一嚟到就除衫。咁我細個都有睇《真情》，對慧儀姐都好深印象嘅。我仲記得我到現場睇到慧儀姐嘅時候，我就同佢講我係『外賣仔』，嗰時都有啲尷尬，不過拍嘅過程都好順暢，大家都捉到導演要嗰個感覺！」楊潮凱還笑言當年錄影的其中一次，他將啤酒倒滿全身，不過可能效果太誇張，結果並沒有播出街。雖然濕身勾引張慧儀的一幕大受網民喜愛，但他表示，最受觀眾讚賞的其實是《法證先鋒IV》中的一場剖白戲。

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楊潮凱在《法證先鋒IV》中飾演智力只得6歲的浩仔，他坦言在剛接到角色時亦有點擔心，因為自己一向的演出都予人較強悍的形象：「你知啦，做呢類（浩仔）角色，只要有少少失誤都會被人覺得演得差。不過好在出在街之後，好多人都覺得我演得好，我啲社交平台可以話係洗版式咁被人讚，我覺得呢次係我獲得最大嘅讚賞！」楊潮凱還透露，父親沒有察覺到楊潮凱在《法證先鋒IV》的首次登場，「佢嗰時話真係完全認我唔到！」

睇返楊潮凱喺《法證先鋒IV》嘅演出：