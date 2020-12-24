男排女將．劇評︱齋睇鄧麗欣十集內必棄劇　陳宇琛先係關鍵所在？

「Stephy打排球喎！唔係唔睇呀嘛？」、「有顧定軒同Ian呀！我一定晚晚追！」 講真，打開電視看《男排女將》第一集的觀眾，粗粗哋都無非兩大類，一是看鄧麗欣（Stephy），另一是睇MIRROR和ERROR。但記者大膽評價，如果套劇單靠賣鄧麗欣同MIRROR靚樣，外加熱血勵志劇情，觀眾一定會「愈睇愈冇癮」。

（《男排女將》劇照）

鄧麗欣及MIRROR引觀眾入局

一套戲之所以好看，能夠Loop完又Loop，正是因為當中的「情」能令觀眾產生共鳴，亦是Netflix願意繼續燒錢購買美劇《老友記 》（《Friends》）版權的緣故，正因六位主角的深厚友誼夠觸動你心，觀眾想瘋狂重看，其實追看《男排女將》都一樣。

鄧麗欣、MIRROR和ERROR引觀眾入局追看《男排女將》。（影片截圖）

除了鄧麗欣和MIRROR夠號召力之外，頭幾集都知套劇節奏夠緊湊，不過論爽度，又不及Netflix大熱作《今際之國的有梄》鬥。

劇情方面，《男排女將》劇情可謂老土到不能再老土，一位女教練、一班矮仔被輕視，矢志要在排球場上打敗最終Boss，幫自己爭返啖氣，簡直是萬年不變的熱血打怪升Level Formula（雖然香港人都需要這種勵志劇療傷）。再講打排球的畫面，又點夠同期上映陳可辛的《奪冠》揪？

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雖然上面狂踩套劇，但看畢全劇後，記者仍然要寫個服字給《男排女將》。點解？全因套劇的感情線成功引起觀眾共鳴。

有追看性在於「情」字

單靠Stephy或MIRROR靚樣，最多頂到十集。《男排女將》之所以有追看性，正是因為觀眾可以在MIRROR及ERROR之間的友情，以及與Stephy與他們的師徒情中找到共鳴。在此不得不稱讚MIRROR及ERROR演技自然，沒有過於賣弄演技而有出戲味，觀眾看得舒服，演活後生仔的日常姿態。例如隊員之間的各種「互串」、嗌幼稚交，令記者不禁聯想起中學、大學男同學之間的傻豬互動，又幾好笑。

至於Stephy飾演的蔣家瑜則似足媽媽，像花師奶一樣又煩又Warm，十足湊仔般傾注超多心血落「力圖」。所以最後「力圖」面臨解散，Stephy哭著打電話找陳宇琛，哽咽地說：「黃淦你係邊呀？力圖冇啦......」望住Stephy可憐樣都忍不住一齊眼濕濕。

「力圖」面臨解散的命運，鄧麗欣淚如雨下，看得超心酸。（影片截圖）

陳宇琛苦戀引觀眾共鳴

其他感情線，如阿King（顧定軒 飾）和Bobby（Anson Lo 飾）的曖昧HeHe情；魚仔（余俊賢 飾）和安安（余潔滢 飾）好似《男親女愛》Dodo姐同黃子華的歡喜冤家型愛情；又或飾演「黃金Sir」的陳宇琛甘心做資深特種兵，默默守護女神Stephy的「石內卜型」暗戀，都夠貼地。單看連登仔鬧爆陳宇琛「唔好做黃金叫廢鐵啦」，在一節廣告內都推爆幾個Post，就知群情幾洶湧，大家幾投入。

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戲中陳宇琛暗戀鄧麗欣多年，終於有機會向女神表白，卻臨時「縮沙」，吞吞吐吐地表露心跡：「以前嗰啲嘢呢，我唔敢諗好耐啦……」簡直我見猶憐，暗戀過的人就會明白箇中辛酸。學Dear Jane首新歌《未開始已經結束》話齋：「有些愛未開始已經結束 ，未牽手已經退縮 」，慘情到喊，被連登仔狠嘲為「廢鐵」都抵啦！

（《男排女將》劇照）

拋棄主線劇情期望 贏波已不重要

也許部份觀眾未必喜愛看感情線，但一套戲缺少感情線又怎能觸動人心？好似《天能》一樣，即使食正近年燒腦潮流，路蘭出品兼有宏大畫面，講真，看完一個月後已經對套戲面目模糊。正是因為《天能》情感不足，無法打動人心，未能在情感方面說服觀眾，為何Robert Pattinson如此肉緊，要穿越時空救主角？為何主角又要不顧一切救反角老婆Elizabeth Debicki？鄭秀文都講過：「有幾愛啫？識嗰七日！使唔使咁牽腸掛肚呀？」

反觀《男排女將》，觀眾煲完套劇之後先發現，自己已經不知不覺地拋棄了原本想看「力圖」逐漸升級最後打敗宿敵的期望，最後「力圖」能否贏波已經不重要，反而想追看、想沉醉於角色之間溫暖又夠貼地的情誼裡，套劇亦之所以好看、之所以動人。

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即看《男排女將》劇照：