被指外型風格似足梁詠琪　李靖筠：沒有刻意模仿對方

歌手李靖筠（Gladys）出道兩年，推出新歌《嗚哩雙刀》，日前作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談出歌感受。

Gladys成為歌手後，直言未有壓力，她説：「我第一年係試，而今年想認清自己嘅音樂方向，睇下我唱嘅方向係咪適合我，好幸運咁快可能搵到自己舒服嘅方向。新歌再搵小克填詞，收到佢Final份詞我好鍾意，份詞係寫緊我，不過佢誇張咗好多，我要強調，唔係歌詞裏面講到我咁污糟！」

李靖筠被指外型與風格跟梁詠琪風格相近。（電影劇照）

李靖筠走清新的歌曲風格，被指有梁詠琪影子。（梁詠琪微博）

對於被指似梁詠琪（Gigi），Gladys表示自己並沒有刻意模仿對方，「本身完全唔知自己似，之前冇人咁講，可能以前鍾意唱英文歌多，就冇呢個腔口。初初跟監製徐浩錄音，佢直情剪咗一句畀我，話呢句好似梁詠琪。」她認為可能與Gigi唱歌的聲域相近，轉音位亦相似，所以令人有這樣的錯覺，她說：「我唔知我應該Keep住定要再分開啲，不過我都想發掘下另外一個聲線嘅可能。」

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