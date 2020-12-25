《今際之國的有栖》其實唔難明　煲得晒呢套先叫做「燒壞腦」

聖誕節連假宅在家中避疫，最好的消遣就是煲劇。有不少劇迷大讚最近爆紅的日劇《今際之國的有栖》（台譯：今際之國的闖關者）燒腦之餘，劇情非常緊湊，更可以動動腦更主角一起闖關。如果喜歡此劇種，小編就為大家介紹5套比《今際》更加燒腦的劇集，看完之後保證大腦再開發！（以5個「燒」為最高分！）

《紙房子》（Money Heist）（記者實測燒腦指數：燒）

獲封為最正西班牙劇集的《紙房子》劇情主要講述計劃周詳、綽號「教授」的主腦，在不同地方召集八名各有所長的犯罪精英，策劃一場驚天動地的完美搶劫案。「教授」先以世界各地大城市為隊員改名，並在行動前為他們進行「試前精讀班」及訓練，最終目標就是馬德里的皇家鑄幣局。

不過這宗搶劫案不是只是搶完錢就算，而是要印24億無記號歐元紙幣（折合約56億港元），印完才能離開，整個過程需要11天。在整個過程中，各人跟警員和人質，甚至隊友之間大玩心計，希望能夠在不殺死任何人的情況下，完成目標。劇集至今播出4季，最適合在假期慢慢煲。

比利時神劇《絕夜逢生》（Into The Night）（記者實測燒腦指數：燒燒）

《Into The Night》改編波蘭作家Jack Dukaj於2015年出版的暢銷小說《The Old Axolotl》，講述宇宙災難突然爆發，所有生物只要受太陽照射都難免一死。一位北約組織的軍人，脅持一班由比利時布魯塞爾起飛的Red-eye flight，並宣揚末日預言，帶着機上來自不同國家及背景的乘客，不斷飛往黑暗保命，同時亦有意想不到的危機和意外等待所有人。

劇集只有短短6集，每集不超過45分鐘，加上情景只專注在機艙和駕駛室內，很快便令觀眾投入其中。既然太陽出來所有生物都會立即死亡，能夠做的就是每分每秒都要跟太陽競賽，故劇集的節奏相當明快，沒有半點拖泥帶水，加上一波未平一波又起的驚險情節令人忍不住追看下去。

《香水》（Parfum）（記者實測燒腦指數：燒燒燒）

《香水》（Parfum）以德國作家Patrick Süskind的同名暢銷犯罪驚悚小說《為藍本，故事中的五位主角對小說主角Grenouille的故事非常著迷，為了保存人體香氣而踏上殺人之路。劇中發生的連環殺人案離奇恐怖，受害人均被切除腋窩、下體的織跟毛髮，死狀恐怖。經過調查後，竟發現跟香水大師Moritz de Vries（August Diehl飾）扯上關係。劇集題材新鮮，亦加入了緝兇情節，如果喜歡重口味題材的劇迷，必定1日就煲完整季。

《Signal》（解碼追兇）（記者實測燒腦指數：燒燒燒燒）

由真人真事改編的燒腦韓劇《Signal》，加入穿越元素，主要講述犯罪心理側寫師李帝勳意外透過舊式無線電對講機，認識時空位處15年前的重案組刑警趙震雄，二人利用時差，跨時空聯手調查各種長期懸案。

劇迷跟主角一同查案的同時，更要克服穿越的時間線。劇情除了燒腦，更探討了人性、正義、陰暗面、法律之間的矛盾，是一套無論追看性和深度都近乎滿分的高質劇集。另外，劇中演出的均為實力演技派的演員，非常值得收看。

燒腦神劇《闇》（DARK）（記者實測燒腦指數：燒壞腦）

如果覺得《今際之國的有栖》已經夠燒腦，那你就錯了，因為德國懸疑劇《闇》（DARK）已經將「神劇」的指標推高至另一個層次，兩者相差「幾條街」。《闇》（DARK）自2017年在Netflix上架深受劇迷歡迎，更一度在爛番茄奪得滿分。劇集主要探討相對論、蟲洞、悖論、宗教信仰、宿命論等複雜的議題，由於涉及大量穿越的燒腦劇情，為劇迷帶來無限的挑戰。

最終季將會揭開所有謎團。（Twitter圖片）

普遍的穿越劇對數都刻意不解釋穿越的原理，但穿越的原理和複雜理論偏偏是《闇》的核心。故事由一宗小孩失蹤案開始，繼而引發出跨越二百多年的時空旅人戰爭，還影響小鎮所有人的命運。其實首兩季都是為結局而鋪墊出來，劇組能夠在3季中能創造出無可挑剔的嚴謹劇情，絕對值得讚賞。如果大家在聖誕節有時間的話，不妨挑戰一下腦力，能夠看動《闇》的話，相信日後沒有甚麼影集能夠難到閣下。

【DARK】爛番茄奪滿分封新一代穿越神劇 最終季將揭開N個謎團