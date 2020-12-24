雙祥見｜張衛健、麥長青任嘉賓　梅小惠難得跟舊相好同場

梅小惠親自出馬請來張衛健同麥長青任《雙祥見》嘉賓。

由阮兆祥同黎耀祥主持嘅《雙祥見》甚少請嘉賽，不過喺最新一集就搵嚟張衛健及麥長青坐陣。當年二人與黎耀祥合作拍《西遊記》時飾演師兄弟結緣，事隔足足二十年，三師兄弟終於重聚。

《西遊記》三師徙終於再次聚首。

問及監製梅小惠為何會想到邀請張衛健及麥長青作嘉賓時，小惠表示除了認為三師兄弟久別重逢必定能擦出新火花之外，亦想趁機與眾人聚舊。此外，原來四子都與梅小惠合演男朋友或夫妻，除了與阮兆祥是大眾公認的螢幕情侶外，她亦曾與黎耀祥於《香港人在廣州》合演情侶、與張衛健於《巨人》合演夫妻以及與麥長青於《人海綠皮書》飾演他的另一半，甚有淵源，怪不得小惠能輕易促成四位「舊相好」同鏡。

小惠當年分別與黎耀祥、張衛健同麥長青飾演過情侶。

梅小惠過往亦曾與吳鎮宇、張達明、王書麒、陳國邦、溫兆倫等人合作，問及她會否再邀請「舊相好」上節目，她笑言觀眾們可以拭目以待。嘉賓張衛健也表示因為與小惠 相識多年，必然支持好友第一次監製的節目，而他也同時與阮兆祥早於新秀歌唱比賽時結緣，二人識於微時，他直言:「佢一個電話嚟到，點能夠推呢!」認真夠義氣!拍攝期間張衛健和麥長青 更一度需時間適應，因以往拍攝時梅小惠都會一同入鏡，如今卻坐在監製位置令他們感覺有點特別。