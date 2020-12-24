《Variety》挑選美國以外15套高質劇　韓國《愛的迫降》驚喜入圍

疫情肆虐全球，大家都被迫宅在家中煲劇抗疫，不過看得多美劇、韓劇和日劇難免覺得枯燥乏味。全球有眾多的影視串流，除了Netflix或HBO等巨頭，其實也有不少來自世界各地的高質劇，日前美國雜誌《Variety》在全球各國挑選了15套最佳影集，非常適合聖誕節假期收看。

《Aleph》/ 土耳其

土耳其出品的懸疑劇《Aleph》由土耳其導演Emin Alper執導，主要講述兩名偵探在伊斯坦布爾（Istanbul）追查連環殺人犯的下落，在多宗命案發生期間，兇手留下了多組神秘密碼，更揭開一個神祕邪教的恐怖真相。值得留意的是，劇情節奏明快，甚有HBO劇集《特警雙雄》（True Detective）和《七宗罪》（Seven）的影子，絕對值得欣賞。

《隱秘的角落》/ 中國

愛奇藝「迷霧劇場」作品的《隱秘的角落》（The Bad Kids!）被譽為2020年的犯罪懸疑神劇，由辛爽執導，秦昊、王景春、榮梓杉、史彭元、王聖迪、張頌文、劉琳、蘆芳生等主演，改編自紫金陳推理小說《壞小孩》。劇情主要講述三個孩子朱朝陽（榮梓杉飾）、嚴良（史彭元飾）、岳普（王聖迪飾）在六峰山景區玩，意外錄到張東升老師（秦昊飾）把岳父岳母推下山崖的畫面，從此這幾人的命運都有了重大的改變。

《愛的迫降》／韓國

由玄彬和孫藝珍主演的韓劇《愛的迫降》絕對能夠在2020年韓劇中脫穎而出，大結局後一個月也繼續話題不斷。劇集講述孫藝珍乘坐滑翔傘時，意外降落在北韓並與軍官玄彬邂逅。《TIME》評論《愛的迫降》對北韓朝鮮的描述非常細膩，充份參考了脫北者的意見，形容這是一部比愛情劇更多元素的劇集。

《影匿人生》（Invisible Stories）/ 新加坡

共6集的《影匿人生》是HBO Asia亞洲原創製作，由新加坡導演呂吉元（Ler Jiyuan）擔任創作人。故事描述一般市井小民日常生活中所遇到的各種開心、掙扎和犧牲，每集以半小時去描述新加坡的一棟集合住宅內，許多過去發生卻不曾被提起的故事。每集都有不同的主角，透過他們克服人生挑戰的過程，來呈現市井小民生活中所遇到的開心、掙扎和犧牲。

《La Jauria》/ 智利

智利原創劇《LaJuria》背景設定在智利聖地亞哥的一所私立天主教學校，一名17歲的學生發起了抗議，並稱為警方調查的對象。調查期間，他們竟然發現一個令人不安的線上遊戲，更有人錄製及分享自己虐待婦女的視頻，但發起抗議的學生卻突然失蹤。在劇中演出的均為智利的演技派演員，無論劇情和演技都拍得住美劇製作，由於上架後好評如潮，已在73地區播出。

《Normal People》/ 英、美

BBC劇集《 Normal People》改編自同名暢銷小說，劇情講述男女主角青梅竹馬，互相喜歡，更發生性關係，卻從不肯承認彼此的關係，直到升上大學，二人還是離離合合。故事淡然卻細膩貼地，加上劇中不離地的對白，令觀眾非常有共鳴。

《Paatal Lok》/ 印度

近年印度出品的影集都甚有水準，在Netflix上架的《神聖遊戲》（Sacred Games）在爛番茄接近滿分。在Amazon Prime Video播出的《Paatal Lok》一名警察正追查一宗企圖暗殺記者的案件，在調查過程中彷彿陷入曲折的迷宮，為了追尋真相，竟然進入了黑暗的世界—Paatal Lok，並發現四名疑犯的驚人過去。

《Paranormal》/ 埃及

《Paranormal》於11月在Netflix上架。（劇集海報）

在Netflix上架的埃及原創靈異劇《Paranormal》於11月上架後好評如潮，更在IMDb奪得8.2的高分。劇情主要講述改編自已故作家兼醫生Ahmed Khaled Tawfik Farrag的同名小說，背景設定在 1969 年，以血液學家Dr. Refaat Ismail作為主角。故事描述具有黑色幽默且憤世嫉俗的博士踏入40歲時，開始遇見一連串的超自然現象，使他一生相信科學的信念徹底顛覆，在任教大學的同事Maggie陪伴下，兩人進入了超自然世界，試著從危險之中拯救所愛的人。

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