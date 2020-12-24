新冠疫情 | 林雅詩擔心留英兒子　稱英國家中儲糧僅足夠維持數天

近日英國出現變種病毒株，港府收緊防疫條例，宣布所有過去14日曾於英國逗留超過兩小時的人士，包括香港人，禁止登上飛抵香港的航班，直至另行通告為止。藝人林雅詩（Grace）的15歲兒子早年前往英國讀書，Grace直言對英國病毒變種大感擔心。

林雅詩對英國疫情變為更嚴峻大感擔心。（梁碧玲攝）

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Grace接受傳媒訪問時稱，英國當地已經開始放聖誕假，學校宿舍已經沒有人，幸好媽媽（即外婆）飛往當地陪伴兒子。她透露，媽媽與兒子生活在與重災區倫敦相距較遠的英國南部，可以應需要外出購買日用品，但超級市場的食物都被搶購一空，預計家中儲備的食物只能維持幾日。

林雅詩是香港小姐出身。(林雅詩FB)

Grace直言較擔心醫療問題。由於媽媽和兒子都並非英國公民，而且當地的醫務診所沒有開門，亦無法從藥房買到適當藥物，所以一旦不幸染疫，兩人都無法獲得實際的醫療服務幫助自己，只能自救。Grace又提到，今年在疫情打擊下，已經一段時間沒有工開，故早前已轉職做OL，但因人事問題已辭職，故亦擔心經濟出問題，所以會再努力再找工作。

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