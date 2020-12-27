衝上雲霄大選｜盛勁為奪亞軍被調侃為麥明詩緋聞男友：都唔係真！

無綫舉辦的《衝上雲霄大選》三甲昨晚（26/12）出爐，冠軍是1號大熱門麥大力（Derek Mackesy），亞軍和季軍分別是3號的盛勁為，以及11號的陸煥恆。

無綫舉辦的《衝上雲霄大選》冠軍為1號大熱門麥大力（Derek Mackesy），亞軍和季軍分別是3號的盛勁為，以及11號的陸煥恆。（劉志源攝）

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最後主持人陸浩明宣布亞軍為盛勁為時，特別提到他是麥明詩緋聞男友，問盛勁為當時會否感到尷尬，他說：「唔係好尷尬啫！因為都唔係真。OK啦，咪當講吓笑囉！」他又透露私底下有和麥明詩交流，參賽期間曾向對方大呻：「好chur（辛苦）」，麥明詩亦有鼓勵他。

他稱麥明詩的知名度的確有助他提升人氣，成功奪下亞軍，又憶述變成麥明詩緋聞男友的起因，「其實嗰陣時係，佢（麥明詩）有專登介紹我去《#後生仔傾吓偈》，我當玩嘅啫！跟住就一連串嘅事發生，我覺得好有趣。」又大讚麥明詩樂於助人。

最後主持人陸浩明宣布亞軍為盛勁為時，特別提到他是麥明詩緋聞男友，問盛勁為當時會否感到尷尬，他說：「唔係好尷尬啫！」（劉志源攝）

至於屈居季軍的陸煥恆承認表演健身令他成功突圍而出，躋身三甲之列，「頭先做個動作有難度，同觀賞性都高少少，所以觀眾比較鍾意。」

季軍的陸煥恆承認表演健身令他突圍而出，躋身三甲之列。（劉志源攝）

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