蕭徽勇逆境求生轉做帶貨直播甚至考埋的士牌：未試過唔駛日日返工

經常在IG進行直播帶貸。（IG：gordon.siu）

人稱「Gordon哥哥」的蕭徽勇在TVB發展多年，除了拍劇之外更主攻配音工作，不過早前有消息傳出他與TVB在11月約滿，更在個人社交網站中貼上聲演的內地劇《錦繡南歌》劇照，寫道：「可能係我喺TVB配音組聲演嘅最後一個角色，你唔係唔睇吖嘛？」Gordon哥哥亦不時在社交網站進行帶貨直播，卻甚少貼出有關在TVB工作的照片。

近日Gordon哥哥接受《香港01》訪問時候回應現時還是一名TVB藝人，可是目前沒有劇集拍攝，所以自己便進行了一個的帶貨直播，他說：「疫情加上冇咗TVB配音組份工，當自我增值好，當搵我外快都好，我考咗個的士牌。」

考咗的士牌。（受訪者提供）

由於疫情關係，香港整個行業受創，剛才Gordon哥哥提到考了的士牌照，是希望在逆境中多樣技能，但目前還沒有駕駛過，他解釋原因：「唔駛返TVB配音組，一嚟收入大減，二嚟十幾年都未試過唔駛日日返工吖嘛，不過證實咗一樣嘢囉！ 個天閂咗你度門自然會開返隻窗畀你囉，而家配音直情係接廣告嚟做，某程度上帶貨又用到我讀嘅老本行marketing，真係上帝早有預備同冥冥中自有安排啲friend。」

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