追光吧哥哥︳鄭爽退出節目炮轟只是替補　重提金晨鄧倫戀情惹爭議

內地綜藝節目《追光吧哥哥》，嘉賓之一的鄭爽，一向以爽直敢言為賣點，但同時她的言論也得罪過不少人，近日她隨口說起金晨喜歡的類型是鄧倫，即惹來鄧倫粉絲不滿洗板聲討，之後鄭爽深夜宣佈退出節目，並指自己只是臨時替補，語氣充滿委屈。

鄭爽重提鄧倫跟金晨戀情，惹來鄧倫粉絲不滿。（鄭爽微博）

節目每次開首都會由女星跟一班哥哥閒談，說到男星卡斯柏參加真人騷《女兒們的談愛》肯定被淘汰，因為拍檔是金晨，此時鄭爽加了一句，金晨喜歡的類型是鄧倫。由於鄧倫和金晨曾經拍拖，而分手時又鬧得不愉快，鄭爽言論隨即觸動鄧倫粉絲神經，洗板式聲討鄭爽。之後鄭爽深夜發文，宣佈退出《追光吧哥哥》。

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鄭爽認錯退出，仍然受到追擊，指她違反合約精神，令鄭爽忍不住再發文澄清，原來鄭爽只是簽了造型部分合約，在節目開錄前一週，她才收到邀請，她只是一名替補，但她真的努力了。鄭爽之後再次提到關於鄧倫的言論，她說如果真的了解她的為人，會知道她不是一個好奇八卦的人。之後網民為鄭爽平反，指節目組剪輯了後台藝人閒聊的片段播出，純粹用鄭爽炒熱節目，覺得鄭爽是被利用了。

下圖有鄭爽公開豪宅逐格睇：