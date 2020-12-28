傅又宣偕台籍老公再開台式餐廳　重新聘請被炒前員工被讚有情有義

歌手傅又宣（原名：傅珮嘉）與台籍老公Steven一直經營飲食業，早前她稱無法接受不公允以及缺乏尊重的對待，宣布要與自己有份創立的「三星台菜食堂」割席。但她沒有放棄，最近傅又宣又同老公選擇再開台灣菜式餐廳，更重新聘請一眾被炒的前員工，誓言再不成功就回台灣。

傅又宣與台籍老公Steven選擇再開台灣菜式餐廳，更再次聘請一眾被炒的前員工。（IG_fufuamulet）

據悉，傅又宣重新聘請被炒員工，有人大讚兩公婆有情有義，傅又宣接受傳媒訪問時解釋，之前老公曾決定，如果再開餐廳，一定要重新聘請所有被炒員工，又指：「呢個時候，越艱難越應互相幫助。」

傅又宣再次聘請被炒員工，有人大讚兩公婆有情有義。（Instagram/@fufuamulet）

不過傅又宣在Instagram上的發文卻透露出她近日似乎情緒受困，指自己其實很討厭開鋪，但為了老公都要做，又稱多年來自己太顧及別人感受，卻忽略了自己的感受，未知是否意指開鋪一事。

傅又宣IG發文抱怨，未知是否有關開鋪一事。（Instagram/@fufuamulet）

多圖 | 沈殷怡拍廣告扮學生妹夢想成真 網友勁讚：校服女神！