Sweet Home｜分析劇中12隻怪物　探討人性慾望比鬼怪還要恐怖

2020年度壓軸韓劇《Sweet Home》上架後穩佔多國點播排行榜頭3位，有大批劇迷都大讚題材新鮮，劇情緊湊，更神還原了原著同名漫畫中的怪物。劇組邀請了荷里活視覺特效團隊打造這些怪物，還有《復仇者聯盟》系列特效班底Legacy Effects加持，炮製出各種恐怖血腥的打鬥場面！

如果遇上怪物，大家會同邊位角色組隊求生？（劇照）

《Sweet Home》改編自webtoons同名人氣網絡漫畫，主要講述宅男車賢秀（宋江飾），家人離世後獨自搬到「綠之家」居住。在自殺的那天，發生一連串恐怖事件，在公寓被怪物襲擊後，跟鄰居並肩作戰對抗怪物。劇中所出現的怪物並非任何感染途徑而演變出來，而是始於人類的慾望，透過這些怪物能探討人性最深處的慾望。可能由於只有短短10集，未能凸顯怪物的本質及演變過程，現在就跟大家分析這些怪物的由來。

1. 穿上病人服的長舌怪

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徘徊在公寓外面的長舌怪在首集出現，目測身有7尺高，一條超長的舌頭會在裂開的嘴巴伸出，舌頭更會「開花」吸食人血，型態跟《怪奇物語》（Stranger Things）的Demogorgon很相似。

2. 「蓮藕怪」

出場非常頻密的「蓮藕怪」由一名打工仔演變而成，原本有完整頭顱，卻被超型的國文老師鄭載憲砍掉半個頭後，頭頂呈蓮藕型。沒有眼鏡後耳朵變得非常靈敏，雙手更可以無限身長去襲擊人。

3. 飢餓怪物

同樣都是在首集開始演變成怪物的飢餓怪物，其實是住在主角車賢秀隔壁的偶像練習生。她為了成為偶像而瘋狂節食，在演變初期連家中的貓都吃掉，最後變成了不停說「我很餓」的恐怖怪物。

4. 大眼怪物

雖然漫畫和劇集都沒有詳細解釋這隻大眼怪物的出現，但主角車賢秀推測可能是因為它有偷窺癖好而演化出來。在其中一幕，車賢秀為了拯救住在樓下的一對姊弟，而被大眼怪物纏着身體。

5. 蛋白質怪

渾身肌肉的蛋白質怪每次出場都不停說「蛋白質」，推測應該是未成為怪物前健身上癮，每天都會靠攝取蛋白質來增強肌肉，更在每次受傷後都會變大強大。韓國有網民搞笑指，蛋白質是怪物版的金鐘國。

6. 蜘蛛怪

蜘蛛怪攻擊力超強。（劇照）

蜘蛛怪在劇中跟飾演前特種部隊出身的消防員徐伊景（李是英飾）有一場精采的搏鬥，每隻腳都非常尖銳，攻擊力超強。不過在漫畫中是墨魚，相信是為了增強視覺效果的改編為蜘蛛。

7. 跑得快過閃電俠的飛毛腿怪物

行動迅速的「飛毛腿」跑得快過閃電俠，變成怪物前是個跑步健將，遇上襲擊後遭運動員好友離棄。變成怪物後，經常以驚人的速度攻擊人，更擁有超強復仇心。

點擊下圖看其餘5隻恐怖怪物：