專訪 ｜《銀河修理員》跑出屬純意外　Dear Jane：本身冇落重注

《銀河修理員》作品既啟發了Dear Jane的愛情觀，又治癒了樂迷的心靈，在YouTube的觀看次數至今逾540萬，這種「滿分」比樂壇頒獎禮亮麗的成績表更為滿足。（陳順禎攝）

《哀的美敦書》先係年度主打

Dear Jane趕及在樂壇頒獎禮前夕推出全新大碟《Limerence》，記載著不同的愛情狀態。早在3月時已派台的《銀河修理員》治癮了不少樂迷 ， 年底成了音樂串流平台Spotify今年最高串流量歌曲，亦殺入叱咤樂壇「我最喜愛的歌曲」最後五強名單，足見唱情歌的Dear Jane依舊是樂迷最愛。Tim說：「當初無論係公司或者我哋四個都落重籌碼喺《哀的美敦書》，而《銀河》只係 Opening，佢嘅歌詞好簡單，但所提及到嘅嘢，好多人都未必會思考過。今年嘅氣氛令大家都有啲迷失、唔識向前望，但人生本來就有好多關卡，而家只係有少少亂流，我自己最開心係呢首歌可以陪到大家。」

Tim:「全碟都係情歌，但唔一定要叫Dear Jane情歌集2020，Limerence係Howie諗到嘅，佢係當你好心愛、癡愛時嘅一個境界，所以就用呢個名。」(陳順禎攝)

一遇Wyman有花火

Dear Jane曾在鄭融的《13樓的大笨象》、容祖兒《心之科學》與黃偉文間接地合作，直到去年他們在構思大碟時，認為可以擦出更多火花。黃偉文曾在IG上提到《銀河》是他與Dear Jane「遲了11年的歌」，如今看來，作品來得剛剛好，Tim亦十分認同，他說：「有時真係好講Timing、講運數，我收到份詞時都『哇』咗，因為當中好多嘢自己都係學習當中，錄音時亦有好多啟發，就好似喺大家亂晒陣腳時，輕輕關心、扶持對方，其實都係出於愛。」

封面以女模特兒照片代替Dear Jane，原來是投射：「原先係打算用有藝術感嘅心臟，後來覺得朦朦哋仲代表到鍾意嘅女仔喺腦海中嘅影像。」(陳順禎攝)

難忘前度「驚喜」

《哀的美敦書》面世後，瞬即成了網民心中的「年度最強兵歌」，Dear Jane自覺在面對愛情時尚算清醒，識得煞停，所以既未服過「兵」疫，也未曾癡戀（Limerence）過，Nice說：「當你喜歡一個人時，付出其實好正常，唔知點解大家將呢種付出睇得好負面。」感情路上，總要經歷過才知道好與壞，Howie認為愛總會有瘋狂，但最緊要懂得臨崖勒馬，因為自控也是對自己的尊重，他有朋友曾以氣油威脅女友的父母，令他感到十分可怕，並認為這才是真正的「痴」戀。Jackal說：「試過喺女朋友屋企樓下等佢，諗住畀驚喜對方，佢當時喺電話話就返到，結果佢全晚都無返屋企，最後分手收場。」對於這個意想不到的「驚喜」，Jackal慶幸有良好的自制能力，Tim補充說：「每個人都要經歷過唔清醒，才可以將心底的情感抽出來，也可以知道好與壞。」

對於《不明來電》被指是鋪排了6年的三部曲最終章的說法，Howie說其實歌早在2017已經製作完成，點解拖到今年才面世?「因為公司話太似其他歌囉。」(陳順禎攝)

歌迷問隻碟點喺手機播

疫情停工期間，不少藝人趁機自我提升，Dear Jane卻大唱反調，Howie笑言:「我除咗做碟之外，完全無努力做人。如果唔係《Limerence》，我完全唔記得自己做過什麼。」Tim直言腦部運作完全停頓：「有啲人會收埋自己一年用來創作 , 但其實當你自己一個人嘅時候，周邊無嘢又何來衝擊？如果要peaceful不如去修佛。」逆市下出碟，Dear Jane自覺奢侈，但其實他們也曾跟唱片公司討論過是否真有出實體碟的需要，Tim說：「當有Fans問『我買咗你隻碟，但唔識得點喺電話播』時，我真係唔覺得需要出CD，不過又咁諗，有Budget、有心機、精神、有人陪你去做碟係要珍惜。」

Daer Jane年底舉辦的其中一場線上音樂會，特意挑選在《銀河修理員》MV中一個場景來進行，十分有意思。（dearjaneofficial＠IG圖片）

疫境下的滿分

受疫情影響，Dear Jane說這次有足夠時間去雕琢專輯的歌，既可以重錄又重新編曲，而更難得的是在灌錄大碟前已有主題（過往大多將派台單曲結集成大碟）。Tim說:「今年係滿分，因為好利用到時間，做到一隻碟係同世界Connected，而呢隻碟我哋係滿意嘅，已經好足夠。頒獎禮成績係Bonus，我哋最開心係所做嘅音樂唔只屬於Dear Jane，而係屬於聽眾，融入大家生活一部，呢個真係勝過所有。」

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Hair: Jamie Lee@Jamieleehair

Make up: German Cheung