非凡三俠｜拍攝手法畫面電影感十足　仲致敬Sin City同Marvel？

由張智霖、黃宗澤、周秀娜主演的TVB新劇《非凡三俠》昨晚（28日）正式首播，故事集合動作、懸疑及查案元素，雖然劇名是《非凡三俠》，但其實所謂的三俠只是三個平凡人，因為捲入一宗綁架案而聯手化解危機。首集播畢，相信有不少觀眾都留意到劇集拍攝手法與以往不同，感覺新鮮，但由於劇中不少情節與Marvel的角色設定有相似之處，掀起熱議！

其實三俠只是三個平凡人。（YouTube影片截圖）

「兩王一后」的組合，加上編審是憑劇集《我和殭屍有個約會》而大受歡迎的陳十三，甚有睇頭。而首集的拍攝手法亦有新意，在開頭近8分鐘採用黑白加彩色畫面，不但畫面有電影感，而且還承襲了漫畫黑白交織的構圖特色，只有主角的衫用彩色，看起來簡明而超現實。而三位主角的三段自我獨白，道出心聲，但這個色調及敘事手法不禁令人想起電影《罪惡城》（Sin City），同樣畫面都是以黑白為主，再用彩色凸顯出主要情節，還有用主角的獨白將故事串聯起來，視覺效果強烈。

在開頭近8分鐘採用黑白加彩色畫面。（YouTube影片截圖）

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在Mr.Key（張智霖飾）的獨白中，他表示自己是一位黑客，虛擬電腦加鍵盤，整個畫面充滿科技感，當中更有一位人工智能人物Linda（蔡潔飾），即時令觀眾想起《鐵甲奇俠》（Iron Man）；而在他向姜寶兒（周秀娜飾）及陳燦（黃宗澤飾）描述小說中的一場打鬥戲時，犯罪集團的人竟然個個身懷絕技，不但出現Marvel中的奇異博士，甚至有人手握雷神之槌，尷尬之餘又有點好笑。

連奇異博士同雷神之槌都出動埋。（YouTube影片截圖）

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其實劇集早在上個月及本月初分別於內地及myTV Gold率先播出，但原來網上版本與電視版本有出入。當中飾演酒吧老闆Daniel的陳豪其中一句對白是「講就兇狠，做就碌X」，還有三哥（王敏德飾）那句「老虎蟹都同班冚家X博過」，貼地又「抵死」，但可能考慮到電視尺度原因，正式播出時竟然被Cut，令劇集頓時失色不少，失去了原汁原味的港劇味道，實在可惜。

電視版冇呢句。（影片截圖）