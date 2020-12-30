女人俱樂部︱潘芳芳怒摑袁潔瑩勁霸氣　唔只客串逾50部劇咁簡單

2014年無綫（TVB）劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club）近日於翡翠台深宵時段重播，監製曾志偉和陳維冠當年邀請多位女神出山，包括李若彤、李麗珍、陳慧珊、葉蘊儀以及袁潔瑩等。而近日的劇情亮點來到李朗英（鄧梓峰飾）情婦陸婉秋（袁潔瑩飾）身上，其中朗英元配夫人（潘芳芳飾）更怒摑陸婉秋，霸氣十足。

重溫潘芳芳怒摑袁潔瑩的一幕：

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相信有不少觀眾都會認識潘芳芳，因為她經常都會出現在無綫劇集，然而，調轉問大家她演出過什麼作品，或者大家都要思考一會，甚至答不出。其實潘芳芳於1987年畢業於第13期無綫藝員訓練班，同期的藝人包括有鄭伊健、謝天華、曾守明以及黃澤鋒等，繼而簽約無至今。雖然潘芳芳並沒有太多劇集代表作，但她卻是TVB資訊節目的中流砥柱，例如《香港早晨》、《大江南北》等，當中潘芳芳更主持了《開心老友記》（2001-2019）足足18年之久。亦曾為多個節目包括《婦女新姿》、《香港小姐競選》、《白金巨星耀保良》等負責撰稿與思索橋段項目。

潘芳芳讀書成績很好，於拔萃女書院中六畢業後到夏威夷大學留學，以三年時間就完成五年的旅遊及酒店管理學位；而且她亦於2005年以兼讀方式修讀都柏林大學教育碩士學位，主修戲劇教育。（網上圖片）

其實除了電視台的工作，潘芳芳亦曾為多部動畫電影擔任廣東話配音，例如宮崎駿作品《天空之城》、《龍貓》以及《魔女宅急便》等，而且大部份角色都是主角，就連去年電影《反斗奇兵4》亦有潘芳芳聲演。

睇睇潘芳芳嘅聲演角色：

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同場加映：

女人俱樂部｜袁潔瑩被傳因感情問題患厭食症：阿媽跪喺度叫我食嘢

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睇睇袁潔瑩早期作品：