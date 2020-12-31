專訪︱陳卓賢Ian感情路上曾遭背叛　姜濤暗示入行曾遇心儀對象？

大概每位女生都曾幻想過跟心愛的偶像拍拖，就如浪漫的電視情節一樣，你在某次的活動中被推跌，「他」在茫茫人海中將你扶起，繼而展開一段充滿粉紅泡泡的戀情。同樣地，你們的偶像都會幻想假如有一天拍拖，情況又會是如何？不同的是，他們所背負的壓力、注目比一般人多，加上排山倒海的工作，要投入一段關係又談何容易呢？ 姜濤和陳卓賢（Ian）是萬千少女心中的白馬王子，最近他們不約而同推出風格完全相反的情歌。姜濤的《愛情簽證申請》講述作為萬人迷的他遇到夢想中的完美女孩，縱然明知這段愛情沒有結果，他還是想盡辦法希望捉緊一切。經歷過愛情的甜蜜，Ian的《背伴》就會告訴你愛情世界的現實以及殘酷，當「專一」變成不正常行為，你還相信愛情嗎？兩首歌曲反映兩位男孩不同的愛情觀，就讓姜濤、Ian帶你走入屬於他們的愛情世界。 撰文：陳芷穎 攝影：梁碧玲 服裝：Y's 場地：FWD HOUSE 1881 髮型：Lydia Yung & Denny Ku@ Chic Private I Salon 化妝：Circle Chong &Tifa @Annie G Chan makeup centre

姜濤和Ian是萬千少女心中的白馬王子，就讓他們帶你走入屬於兩位的愛情世界。（梁碧玲攝）

花姐不反對拍拖 姜濤反而顧慮：冇膽量、冇時間

「拍拖」對你和我來說可能是正常不過的事情，但對於生活在鎂光燈下、一舉手一投足都輕易成為焦點的藝人來說，拍拖卻變得困難重重。不同的顧慮加上要面對的輿論壓力，令萬人迷姜濤不敢輕易展開一段戀情，他亦只好將感受埋藏於新歌《愛情簽證申請》中：「代入返自己嘅角色，係一直以嚟嘅諗法。如果我拍拖應該要避嚟避去、顧忌好多。任性啲想拍就一定可以拍，但入咗行身上好多負擔，每識一位異性，就算係朋友都會顧慮好多，身邊嘅人會點睇、點對呢位異性都要顧慮。拍拖，一嚟冇時間，二嚟冇咁嘅膽量。」同樣深受萬千少女愛戴的Ian點頭認同：「出街好多人認得，好多避忌，有難處。」

隨着時代的變遷，雖然大多的粉絲都不介意自己的偶像談戀愛，但身為眾多少女們心中的白馬王子，姜濤和Ian拍拖又難免會破壞她們的憧憬，甚至會出現「脫粉」等等的極端情況。不過姜濤就對「姜糖」（姜濤粉絲名稱）非常有信心，直言「姜糖」經常叫自己去拍拖，更會支持他做的每一個決定：「我對Fans有信心，支持我哋嘅Fans睇住我哋大，無論做啲咩都會支持。好多Fans話如果有合適嘅女仔，都叫我快啲去拍拖。不過唔可以因為自己鍾意，就去開始一段戀情，因為背負住好多好多嘅嘢。（公司有冇畀壓力？）花姐唔係好反對，佢希望我哋好自律，不嬲好信任我哋，都唔會辜負佢對我哋嘅信任。」

不同的顧慮加上要面對的輿論壓力，令萬人迷姜濤不敢輕易展開一段戀情。（梁碧玲攝）

Ian相信一見鍾情：我冇經歷過日久生情

姜濤和Ian入行兩年一直未有公布戀情，記者就好奇在五光十色的娛樂圈中，他們又有否曾遇心儀對象呢？姜濤雖然沒有明確表示，不過就指遇到喜歡的人時會抑壓自己的情感：「好多時見到我鍾意嘅，我都會㩒住自己，唔會真係好鍾意好鍾意一個人。一但對一個人有好感，我就會同自己講『考慮清楚』，呢啲留返拍MV幻想過下癮算。冇時間，考車牌都冇時間。」Ian則指緣份未到。

的確愛情是講緣份，在對的時間遇上對的人，感覺往往就在那一秒間產生。兩位大男孩相信緣份，同樣相信一見鍾情。Ian說未經歷過日久生情，過往的戀愛經驗中大多幾個月就正式開始一段關係：「相信一見鍾情，要發展做情侶好取決於一見嗰下係咪有好感。根據過往經驗，本身身邊唔多女性朋友，我冇經歷過日久生情，大部分都係First Impression，見到好有好感，算係一見鍾情，可能幾個月就一齊。」而姜濤既相信一見鍾情，又相信日久生情：「一見鍾情同日久生情都有可能，有啲人一見就知一世都冇可能做到另一半。一見鍾情第一眼就要有好感，但唔會諗咁多，相處得耐咗先會產生日久生情，希望對方成為自己的另一半，所以兩樣嘢唔衝突。」

兩位大男孩相信緣份，同樣相信一見鍾情。Ian說未經歷過日久生情，過往的戀愛經驗中大多幾個月就正式開始一段關係。（梁碧玲攝）

談到二人的理想型，姜濤說沒有特定的外在條件，不過就讚《愛情簽證申請》MV女主角林思廷外型合適：「冇概括過理想型係點，我以前鍾意嘅女仔都同我想像中唔一樣。MV個女仔好適合做女主角，佢感覺好純真、好需要保護，好多硬件條件都適合，身高合適、眼大大又得意。」身旁的Ian隨即追問：「即係鍾意眼大大得意？」姜濤笑逐顏開回應：「又未必，都要睇相處。」Ian坦言相處舒服比外型更重要：「睇相處，兩個人長時間要相處要舒服。」姜濤立即和應：「佢眼大大，但係心地唔好都冇用。」

感情路上曾遭背叛狠心分手 Ian：當你決定咁做，就已經係終結

愛情可以令人飄飄然，忘掉世間所有的煩擾，同樣它可以令人痛不欲生。當你發現另一伴背叛、出軌時，你會選擇啞忍原諒還是狠心分手？Ian在感情路上曾遭背叛，他將親身經歷寫進新歌《背伴》中：「有親身經歷，亦都聽好多朋友分享嘅故事，有少少改變對愛情嘅睇法，背叛、出軌變到好習以為常，專一地對另一半好似係比較不正常嘅行為。」

與歌曲主角不同，比起啞忍Ian會毫不留情地結束這段關係：「拍拖，另一方背叛，可能有出軌行為，取決於大家點處理，心中一定有條刺。好多人會自欺欺人，覺得吞咗去，之後相處會有好結果。但係我絕對唔係呢一種，呢個唔係感情路上嘅一個問題，當你決定咗咁做，就已經係感情路上嘅一個終結。我應該原諒唔到，當你決定同對方開始就係Commit To呢段關係，專一唔係Option係一個基本。」姜濤認為出軌是會一不離二：「有一就有二，我唔會咁做都希望對方唔會咁做。」

Ian在感情路上曾遭背叛，他將親身經歷寫進新歌《背伴》中。（梁碧玲攝）

姜濤憧憬童話式戀愛

兩位男生在愛情路上各有經歷，亦令他們的愛情觀大有不同。Ian在過往經歷中所受過的傷害令他認清愛情的現實：「聽得朋友故事多就會諗係咪唔應該相信愛情，大家好似幻想到好美好，但係大部份人都有背叛行為出現，我睇愛情冇咁童話式、現實少少。」相反，戀愛經驗尚淺的姜濤卻憧憬童話式的愛情，更笑言退休之日就是戀愛之時：「我童話啲，好期待愛情喺我將來生命發生，我會好好捉住呢個童話。就算佢唔係童話，我都好想營造一個童話愛情。睇緣份，可能一陣就會有一個『Wow就係你喇！』但我決定咗幾時退休，退休之日就係我戀愛之日。」

點撃睇大量姜濤和Ian專訪靚仔相：