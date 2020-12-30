全民造星III｜Manson認與女編劇拍過拖　經理人：分手與入行無關

ViuTV選秀節目《全民造星III》中人氣強勁的張進翹（Manson）雖然在20強止步，但關於他的新聞卻一浪接一浪。繼早前一度捲入「4P片」風波之後，最近又有傳媒便爆出Manson為了做偶像所以借故飛起ViuTV編劇女友李欣如（Liyu），女方亦曾在個人社交網上上暗示：「結束並不傷心，傷心是還未做好告別的準備，沒有好好地告別」、「不得不開始接受，人生很多時候，都是無能為力的。」

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而今日（30/12），Manson經理人公司Dumb Youth即在官方Facebook撰長文闢謠，表示公司一直主張自由戀愛，亦直認Manson與編劇李欣如小姐拍拖一個月，在關係結束之時，清晰並善意與對方表達，分手的原因是性格不合，與純粹感情上的決定，與入行與否無關。

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Dumb Youth的回應如下：

今天收到記者報道與提問，關於我們家藝人Manson「為入行而與編劇李小姐分手」一事。

感謝媒體朋友關心，由於 Manson 現正進行拍攝工作，專注演出，所以由本公司負責人及團隊代為回應各位的提問。

一個人要入行，不需為入行拍拖，也不需為入行分手，踏實地做入行的修練和功課就好。

我們家是一直主張自由戀愛（看珈其連婚也結了）。

我們是應《全民造星3》的邀請電郵，為 Manson 報名參加這個比賽，以及準備 Casting 事宜。

過程中沒有、也無需要借助編劇李小姐的工作崗位。考慮到報道也有可能為李小姐的工作帶來影響，因此特此回應。

我們家負責人，也是導演與編劇。在 Manson 參加比賽這件事上，導演也從沒有借用其本業與崗位，純粹循正常途徑安排報名試鏡，為 Manson 準備 Bio、討論 Casting 表演項目，作一些面對試鏡和 Training 前的思想準備。

大家可以重溫節目中兩位導師為搶 Manson 入組而爭執的一集，Manson 是憑自己的表演能力、不停努力和練習準備，進入這個比賽。

因此，報道描述我家藝人對他人「過橋抽板」的機率為零。

Manson 確實曾與編劇李欣如小姐拍拖一個月，亦在關係結束之時，清晰並善意與對方表達，分手的原因是性格不合。

這是純粹感情上的決定，與入行與否無關。

我們最不希望發生的，是李小姐的私人生活突然被曝光和被搜尋，令李小姐承受不必要的壓力和議論。

畢竟對方是從事幕後工作，希望這次事件不會為李小姐生活帶來不必要的影響。

再次感謝大家關心，希望大家繼續留意並支持 Manson 的演出。Manson 會繼續努力，積極面對接續的工作和挑戰，祝願大家身體健康，一起迎接2021年。

Dumb Youth