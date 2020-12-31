【女人俱樂部】陳嘉寶三年冇拍過劇　結婚生B絕非主要原因

無綫（TVB）劇集《女人俱樂部》（2014）最近於翡翠台深宵時段重播，由於劇集雲集不少紅極一時的女神，包括李若彤、李麗珍和袁潔瑩等，所以當年首播時備受關注，而飾演她們年輕版的陳嘉寶（Anjaylia）、王敏奕和吳嘉熙（Cheronna）等亦因而已彈起，當中的陳嘉寶之後更為TVB拍攝《殭》（2016）和《誇世代》（2017）兩套重頭劇集，不但獲公司力捧，更深受觀眾喜愛。

陳嘉寶經常在《女人俱樂部》中擺出一副無辜可憐的表情，深受觀眾喜愛。（電視畫面）

不過，陳嘉寶拍完上述三套劇集，以及邵氏劇《守護神之保險調查》（2018）後，便一直沒有任何新作出街，外界一直以為她是因為2017年下嫁初戀情人黃頌祈（Epaphras）、先後於2019年和今年誕下兩名女兒，才疊埋心水照顧家庭收山唔拍劇。然而，陳嘉寶上月的社交網站帖文，卻指除了家庭因素，「還有一些原因」令她沒有演過一場戲：「沒有辦法去做自己熱愛的事，是痛的。更痛的是，很多人都以為我不想演了。不！不是我不想，只是沒有辦法（和下一代沒關係）……」

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陳嘉寶在文中亦指出自己現時已經「正式復出」：「所有的阻礙和煩擾和那些一個個不屬於我的原因都沒有了（再說一次，不是孩子）。我只想誠實地去重新開始。我只想，再次投入演戲的世界。」她更呼籲台前幕後介紹角色給她：「就算到了最後不合適，我肯定，你會在我裡面看到一個認真、誠懇的靈魂。」

陳嘉寶事實上在2019年8月已經離開無綫，理應已成自由身一段時間，所以她之前未能拍劇的真正原因，確是非常耐人尋味，而《香港01》記者亦曾致電及發短訊向陳嘉寶查詢，惟對方暫時未有回覆。