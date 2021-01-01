《老九門2》原班人馬獨欠趙麗穎　陳偉霆同電視劇流量女王組新CP

內地劇《老九門》於2016年播出，由陳偉霆、張藝興、趙麗穎主演，由於《盜墓筆記》大熱，《老九門》作為前傳亦甚受歡迎，陳偉霆軍服look飾演張大佛爺，型到爆裂，劇迷一直期待續集，近日該劇開拍終於有聲氣，但故事其實是補充之前留白的地方，如張啟山如何成為九門之首等，所以說是前傳更加適合，可是女主角卻另有其人，下文為大家揭曉。

陳偉霆在《老九門》飾演張大佛爺。(劇照）

陳偉霆在內地的代表作《老九門》，飾演九門之首的張啟山，跟上三門之一，戲曲名伶，出身考古世家的二月紅(張藝興飾)，合作解開礦山之謎。來到第二部，會補回前作很多留白的地方，例如張啟山如何成為佈防官，無人不識的張大佛爺，二月紅跟愛妻丫頭情深義重，他們悽美的愛情故事，讓人相當期待，所以該劇視作前傳會更為合適。

陳偉霆和趙麗穎在《老九門》頗多互動，在續集中獨欠趙麗穎。(劇照）

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不過前作中，陳偉霆跟飾演尹新月的趙麗穎，二人仿如鬥氣冤家，頗多互動，在全劇中佔有不少篇幅，但隨著趙麗穎身價暴升，產後復出只有接拍另一齣內地劇《有翡》，拒拍《老九門》續集，有傳由人氣女星陳喬恩頂上，她曾拍攝《鬼吹燈之精絕古城》，再拍盜墓系列的劇集，對她來說可謂駕輕就熟，只是觀眾先入為主，要陳偉霆跟陳喬恩成為新CP，確是有點難度。

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