睇清內地七大跨年騷嘉賓陣容　黃曉明Angelababy夫妻竟然打對台？

艱難的2020年終於來到尾聲，明天就將開啟全新的2021年。每年12月31日，內地都會舉辦盛大的跨年演唱會，邀請眾多當紅明星助陣，讓觀眾目不暇接。

以往稱霸各大電視台的湖南衛視今年陣容似乎稍為輸蝕，雖然明星包括陳偉霆、吳亦凡、王一博、華晨宇、黃子韜、李易峰、王力宏、謝霆鋒、朱一龍、容祖兒、宋茜、潘瑋柏等，但當中幾乎只有前3位是流量較高的明星。

湖南衛視節目單。（微博@湖南衛視跨年演唱會）

去年深陷致高以翔猝死輿論的浙江衛視今年重燃鬥志，以《奔跑吧》陣容為主打，除了Angelababy、蔡徐坤之外，還有楊冪、范丞丞、張藝興、陳瀟、陳立農、歐陽娜娜、趙露思等流量藝人。然而，雖然浙江衛視特別邀請「援鄂（武漢）醫護人員代表」，但8位全是男性，加之抗疫前線的醫護70%都是女性，因此再次遭到網友狠批！

浙江衛視陣容。（微博@浙江衛視）

今年央視的跨年陣容也不容小覷，單主持人就有12位，比春晚還要多。集齊一班老牌藝人、高人氣演員、流量明星以及實力歌手，包括李宇春、吳亦凡、楊冪、硬糖少女303、歐陽娜娜、王祖藍、王源、胡杏兒、譚鬆韻、金晨、阿雲嘎、周深等，甚至有《青春有你3》的初舞台，不過由於是錄播，可能少了些激情與體驗感。

同樣為錄播形式播出的還有北京衛視與Bilibili，前者以「2021迎冬奧 相約北京」為主題，邀請了奧運冠軍吳敏霞及多位冬奧會冠軍助陣，明星則有成龍、陳立農、鄧倫、李沁、黃曉明、李宇春、歐陽娜娜、關曉彤、佟麗婭、汪蘇瀧等，以及一班街舞人氣舞者，阿K、JC俊、秦煜、楊凱、喬治等。而B站與TVB合作，雖然無流量明星，但有高人氣歌手G.E.M.鄧紫棋、毛不易、五月天、謝霆鋒等參與，還有一班TVB特邀嘉賓汪明荃、黎諾懿、陳百祥、周柏豪、蕭正楠以及菊梓喬。

相對來講，江蘇衛視的陣容較弱，流量只有李宇春、王源、周深，以及今年兩大選秀女團硬糖少女303以及THE9加入，其餘都是資深歌手，包括張靚穎、張傑、李克勤、周筆暢、薛之謙、韓紅等。

而今年陣容最強的，要數東方衛視，首先就有最近緋聞傳得沸沸揚揚的迪麗熱巴同黃景瑜；其次有頂流肖戰、楊紫、任嘉倫、朱正廷、時代少年團、男團r1se；再者有人氣演員秦嵐、黃曉明、鍾漢良、梁朝偉、段奕宏、劉嘉玲、應采兒、陳小春，實力歌手G.E.M.鄧紫棋、鄭雲龍、阿雲嘎、李玟、張信哲等，以及最近熱度很高的節目《追光吧！哥哥》中的一班男星。