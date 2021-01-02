叱咤2020︱姜濤人氣強勁過百名粉絲守候　空等一小時未見偶像蹤影

一年一度的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》圓滿落幕，姜濤勇奪「我最喜愛的男歌手」以及「我最喜愛的歌曲」兩個大獎，人氣絕對是一時無兩。頒獎禮完結後，過百名「姜糖」（姜濤粉絲名稱）在停車場守候，望能與偶像分享喜悅。

頒獎禮完結後，過百名「姜糖」在停車場守候，望能與偶像分享喜悅。（葉志明攝）

晚上11時，「姜糖」們手持燈牌、花束在停車場耐心等侯，由於人數眾多，保安一度要增加鐵欄數目分隔人群。見她們不時歡呼，每當升降機們打開時，「姜糖」便非常緊張舉起手機。守侯超過一小時，只見部分MIRROR成員如柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton），楊樂文（Lokman）等人步上私家車離開，全程未見姜濤蹤影，「姜糖」們空等一場並於凌晨12時半陸續散去。

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