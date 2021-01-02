周揚青千字文回顧2020年　與羅志祥分手後：是我最灰暗的一段日子

羅志祥同周揚青結束了9年情侶關係。（視覺中國﹑周揚青微博圖片）

去年3月周揚青羅志祥分手，分手信揭破小豬渣男面目重創其事業，但實際上周揚青自己都唔好過，呢日周揚青喺網上以千字文回顧2020年心路歷程，指自己「結束了曾經以為一輩子都不會放手的愛情，那段時間，是我最灰暗的一段日子」。

周揚青與羅志祥分手後事業愈來愈好。（微博@周揚青）

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周揚青近日登上內地綜藝節目，又開設經理人公司，但回望去年仍相當唏噓：「已經過去的2020年對很多人來說都是艱難的，大概也不想回憶。在我人生的這三十年來 2020也是我最難忘記的。才剛開始我便經歷了親人生重病的絕望和痛苦，緊接著又結束了曾經以為一輩子都不會放手的愛情，那段時間是我最灰暗的一段日子，我覺得自己仿佛忽然間沒了親情也沒了愛情，有那麼幾刻是真的很消極和絕望，也曾一個人跑到湖邊大哭，問老天為什麼要這樣對我，讓我一下子失去那麼多。」

2020年對周揚青來說相當難捱。（IG：@gracechowwwww）

分手後周揚青傷心過一段好長時間，好在好快諗通仲有家人朋友，振作起來事業創新高峰，勉勵大家：「我以前用來談戀愛的時間一下都空出來了，往好的方面想，我终於可以好好搞事業了，畢竟我以前是真的戀愛腦所以不太努力。在一個地方跌倒，就要在另一個地方獲得更多，沒有甚麼事可以打敗我。2020年最初的那段時間，我的生活好像糟糕到不能再糟糕，可是2020年末，我卻用自己的努力，慢慢把它變好了！」

周揚青回顧2020年。（周揚青微博）

有別於小豬的落魄，恢復單身的周揚青聲勢如日中天，經營的潮牌收入蒸蒸日上，也從網紅跨足演藝圈成為女明星，參與的真人騷《潮流合夥人2》首集前晚上架（《潮流合夥人2》官方宣傳海報）

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