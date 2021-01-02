Cardi B公開向Peppa Pig挑機　鬧爆卡通情節教壞2歲女兒

英國動畫《Peppa Pig》自2004年起首播，在全球大受歡迎，是不少兒童的最愛卡通人物。不過日前美國饒舌歌手Cardi B就在Twitter鬧爆Peppa Pig教壞小朋友，指2歲女兒Kulture因為經常模仿Peppa Pig而弄毀名牌毛毛boot，讓她極為崩潰。

日前美國饒舌歌手Cardi B在Twitter鬧爆Peppa Pig教壞小朋友。（IG圖片/@iamcardib）

在動畫中，Peppa Pig只要看到泥氹就會瘋狂跳進泥水中，但這個看似歡樂的畫面竟然讓Cardi B嬲爆。事緣女兒Kulture非常喜歡Peppa Pig，所以每次看到水氹都會學Peppa踩進污水，更因而弄毀UGG名牌毛毛boot。怒火中燒的Cardi B發文寫道：「DXXM YOU Peppa Pig，你剩下的日子不多了！」

Cardi B的言論一出，吸引到大批父母級網民留言，大批父母都同意Cardi的說法，自己的子女都經常跳進水氹，而最好的解決方法就是為女兒買雨靴。另外，有網民看到Cardi有意向Peppa Pig挑機，更笑言勸她要三思，因為Peppa Pig身高7尺1，絕對不是容易對付得對手。