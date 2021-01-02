Irene耍大牌爭議後再現身　Red Velvet久違一年全員合體惹哭粉絲

即時娛樂
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2020年對韓國女團Red Velvet來說打擊甚大，繼Wendy於2019年末舞台上受傷，需即時停活動後，去年10月底隊長Irene又爆出耍大牌風波，組合計劃全被中斷。昨日（1日）Red Velvet久違一年多全員合體參與SM娛樂家族線上演唱會，惹哭不少粉絲。

Wendy自於前年「SBS歌謠大戰2019」綵排時受傷，從2.5米高的高處墜下，導致面部受傷及右邊盆骨骨折等，暫停活動近一整年。昨日Wendy久違歸隊參與Red Velvet舞台帶來《Bad Boy》等表演，她也講到昨天對自己來說特別有意義。粉絲都非常高興見到Wendy完全康復的模樣，大讚她休息過後體態更健康。

Red Velvet久違一年以完整體現身。（smtown）

粉絲高興見到Wendy康復回歸！（YouTube截圖）

可是對於Irene在被爆耍大牌，形象大插水後僅兩個月就再重啟活動，網友反應兩極。有網民講到即使覺得Irene依然漂亮，但對她已有負面印象，總是聯想起「壞女人」三字，認為停活動兩個月過短；不過都有網友和粉絲力撐Irene，表示她昨日表現比平時緊張和拘謹，相信偶像已知錯並有改過的心，希望大眾能再給予她時間。

Irene打招呼時略顯尷尬。（YouTube截圖）

按圖重溫Red Velvet昨天的演出：

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