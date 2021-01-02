叱咤2020︱姜濤望Haters撥冗聽《蒙著嘴說愛你》：就算批評都接受

MIRROR主將姜濤在昨晚（1/1）舉行的《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，以及憑《蒙著嘴說愛你》贏取「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，打破歷屆最年輕得主紀錄，非常犀利。

叱咤2020︱21歲姜濤奪我最喜愛的男歌手 成叱咤史上最年輕得主

叱咤2020︱姜濤奪「我最喜愛的歌曲」 感謝花姐：冇你冇咁多新人

點擊重溫姜濤奪獎時的驚訝樣：

今日，姜濤亦有在社交網站撰文向粉絲致謝：「很抱歉，昨晚在有限的時間裡沒來得及好好感謝很多人。要感謝的人很多，但此刻最應該感謝的，是一直在背後支持我的粉絲。我知道自己自身的實力或者資歷都還不足以說服大家，當下我甚至都說服不了我自己，我很清楚的知道，畢竟自己的作品或者歌唱的實力都還未獲得大眾的認可，但這兩個獎項，是你們一票一票的辛苦投出來的，既然拿了，我以後一定會對得起你們，很喜歡某一位前輩說過的一句話，『用自己的作品，來保護自己的粉絲』。」

姜濤今日在社交網站中貼出一張捧住兩獎的相片，感謝粉絲和幕後支持。（Instagram/@keung_show）

姜濤又指自己好希望剛認識他，覺得他未夠好的人，可以聽聽《蒙著嘴說愛你》，無論結果是讚美還是批評，他都會接受。此外，他亦有感謝幕後付出，當中包括填詞的陳詠謙、MV導演袁劍偉：「最後，回歸到當初創作這首歌的初衷，感謝在疫情中一直守護香港的你們──所有香港的醫護人員們。新的一年開始了，疫情還沒結束，但希望你們每一個人，在這場疫情結束後都能夠平安、健康。也希望我們每一個人，都不用再蒙著嘴，也能說愛你。」

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