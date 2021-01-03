風聲｜文詠珊挑戰李冰冰演解碼專家　演技再度逆襲網友極推

12年前由李冰冰﹑周迅、黃曉明等人主演的電影《風聲》叫好叫座，更為李冰冰摘下台灣金馬獎影后寶座，堪稱是近年國產諜戰片中的佼佼者。多年後該電影亦被翻拍成電視劇版本，劇集更在近日開播，主演之一的文詠珊（Janice Man）飾演李寧玉一角相當亮眼，演技再度逆襲獲得不少網友力推，完全不輸李冰冰。

電影《風聲》為李冰冰奪下金馬影后。（劇照）

在劇集版《風聲》中，文詠珊挑戰李冰冰同是飾演解碼專家李寧玉，穿起軍裝的她英姿颯颯，強硬冷漠特別帶感，而且一舉一動都展現出李寧玉這個人物性格高冷的一面。特別是她被安排進駐日本人為他們而設的審問屋，大家一起討論誰是「內鬼」時，文詠珊遇到任何情況都特別冷靜，即使遭到懷疑是「內鬼」仍然面不改色，將不疾不徐的傲氣勁演繹得淋漓盡致，非常有狠勁。

文詠珊將不疾不徐的傲氣勁演繹得淋漓盡致。（《風聲》微博圖片）

還有一點文詠珊的眼神特別有戲，外表看上去她似是一位冷酷無情之人，可是她的內心深處其實是一位重情之人，看是無情其實最有情。特別在同吳志國（楊祐寧飾）的感情戲，即使他霸王硬上弓，但她仍然保持冷靜用眼神交代，氣場十足，展現了這個人物聰慧明智的一面。另外，除了演技獲讚之外，還因為她的美貌而吸引觀眾眼球，大家都紛紛給予好評，還揚言她不輸電影版的李冰冰，不愧是入圍過金像獎最佳女配角，獲大家公認是實力派演員。

文詠珊的演技獲得大家好評。（《風聲》微博圖片）

事實上，文詠珊在劇集中如此亮眼，還有一個重大因素是劇情本身就編寫得好。圍繞捉「內鬼」的題材，每個人用盡辦法為自己洗脫嫌疑，燒腦又剌

激層次感十足，所以令人在觀看時非常緊湊，增加了懸念感，為劇集增加了不少分。文詠珊在內地發展5年多的時間，在電視圈上陸續交出亮眼成績，先前拍攝的兩部古裝劇《九州·海上牧雲記》﹑《蜀山戰紀之劍俠傳奇》都大受好評，看來在內地頗有觀眾緣。

在《九州·海上牧雲記》的表演相當不俗。（《九州·海上牧雲記》微博圖片）

相反與她同期出道的Angelababy（楊穎）卻在演技上屢受批評，所主演的劇集幾乎口碑都不好，不少網友認為她演戲經常目無表情，又時常瞪大眼完全沒有展現人物的個性，所以大家都不看好她的作品。其主演的《孤芳不自賞》在豆瓣只有3分﹑《創業時代》有3.7分﹑《我的真朋友》4.3分，不過去年主演的《摩天大樓》（8.1分）為她挽回不少分數，就連章子怡都為她在發微博讚賞。

Angelababy雖然演技未受到大家肯定，但她的綜藝感十足，時尚圈資源充足，這兩點是文詠珊還未追趕上，只能夠話二人各有各發展，在不同領域上都交出亮眼成績。

《摩天大樓》為Angelababy挽回不少分數。（《摩天大樓》微博圖片）