女人俱樂部｜李若彤聲淚俱下演技大爆發　入行30年未獲得任何認可

2014年無綫（TVB）劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club）近日於翡翠台深宵時段重播，監製曾志偉和陳維冠當年邀請多位女神出山，包括李若彤、李麗珍、陳慧珊、葉蘊儀以及袁潔瑩等。早前鄭丹瑞預車禍一集再次搞到觀眾眼濕濕，再加上昨晚（2/1深夜）重播的25集中，李若彤爆喊崩潰一幕，劇情忽然沉重，仿佛像告訴觀眾，《女人俱樂部》並非一般輕鬆趣劇咁簡單。

睇返阿旦遇車禍同埋李若彤演技爆發的一幕：

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其實李若彤的演技一直被觀眾忽略，或者與她的「小龍女」形象太過深入民心有關。1995年，李若彤憑《神鵰俠侶》人氣急升，直至今時今日，李若彤都被冠以「姑姑」、「小龍女」的稱號，即使李若彤之後參演過無數作品，在觀眾看中依然有陣「仙氣」＋「白霧」，加上爆燈的顏值，「演技」兩個字絕少與李若彤扯上關係。

點擊看李若彤古天樂25年前拍《神鵰俠侶》相：

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之不過，李若彤在1999年開始北上發展後挑戰過多類角色，例如《楊門女將》（2001年）中的楊八妹，演出一個剛烈女的角色；在《武當》（2004）中，李若彤更一人分飾兩角—一個是溫順賢淑的大家閨秀沈蓉，一個是俠肝義膽的高手雪鷹，劇集出街後，觀眾對她的演技一致讚揚，除了覺得她完美演繹出兩個截然不同的角色之外，更盛讚她的造型是她古裝扮相的視覺巔峰，比起「小龍女」更勝一籌。

睇返李若彤嘅經典作品同近況：