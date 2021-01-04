亞姐2020｜冠軍蔡小蝶與姊妹打鼓練默契　林寶玉最有節奏感狂飆汗

去年參加新一屆「亞洲小姐競選」的參賽者，於2021年接受的第一項任務就是要學習打鼓，公司安排了今屆的蔡小蝶、何雙妍、高文君、林寶玉和彭紫荊及前屆的范莎莎、張可盈和李芷菱一起學習。

林寶玉是當中最有節奏感，她表示不知道打鼓可以流這麼多汗，還著了風褸來保暖，結果只除剩運動上衣。蔡小蝶覺得打鼓很好玩，可以將所有不開心的、想打小人的力量通通發洩。何雙妍、張可盈、李芷菱和范莎莎節奏感普通，要勤力一點練習，雙妍發覺自己有頭威冇尾陣，練習到中段已經無力氣，要吃多一點補補。

高文君第一次接觸打鼓，打得雙手很痛，要慢慢適應。彭紫荊是常出錯的，當群鼓飛舞時，她便最突出，一定看到她打錯。

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而就近日再次鬧出的「亞姐雙胞」風波（相關閱讀：亞姐「鬧雙胞」事件繼續發酵 亞視發聲明譴責：嚴重侵犯知識產權），亞洲電視譴責及否認侵權人及其所謂的全球總決賽所授予的任何有關「亞洲小姐」的頭銜和名譽。亞洲電視並考慮將2016年亞洲小姐全球總冠軍李思琪小姐、2017年亞洲小姐全球總冠軍何丹妮小姐及2018年亞洲小姐全球總冠軍王路瑤小姐，從《亞洲小姐冠軍名冊》中永久剔除，並即時終止與該等人士之所有合約與合作關係，以正視聽！

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