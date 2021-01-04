周家怡延長隔離無緣上台　與林保怡獲禮待終親手領華鼎獎

周家怡憑劇集《歎息橋》於第29屆華鼎獎獲得「全國觀眾最喜愛十佳演員」，但因澳門隔離政策改變無法上台領獎。

周家怡憑劇集《歎息橋》於第29屆華鼎獎獲得「全國觀眾最喜愛十佳演員」獎項，原本早已到達澳門接受隔離十四日，但由於疫情關係，隔離措施突然收緊，由十四日延長至廿一日，因此無法親身到埸領獎。雖然如此，但頒奬典禮當晚家怡亦於隔離的酒店房穿上早已為頒獎禮準備的靚裙透過視像通話分享得奬感受。

華鼎奬創始人及評委會主席專登留喺澳門等待隔離期滿，親自為周家怡林保怡頒獎。

雖然頒奬禮結束，但華鼎奬創始人及評委會主席並未回到內地，特意留在澳門，待家怡完成隔離後，親身到酒店為她及遇到同樣情況的林保怡送上獎座。得到大會如此重視，家怡當然受寵若驚：「其實佢哋真係好客氣，因為王海歌同埋陳寶國老師佢哋真係特登留低頒個獎俾我哋，有一個小小嘅儀式，真係好開心，我覺得好有人情味。」她又表示十分喜歡《歎息橋》這部戲，而且跟團隊合作無間，「所以今次攞埋獎真係覺得成件事好圓滿。」

周家怡同好拍檔林保怡一齊打手印。

這次到澳門除了出席頒獎典禮，家怡亦透露順道探望澳門的親友，「喺澳門都有啲親戚朋友，所以都會stay耐少少。因為疫情關係，大家都冇乜點見，所以趁住呢個機會都好珍惜大家見面嘅時間。」除了探望親友，原來「出關」後家怡第一時間便與林保怡四處「揾食」，「我同保怡都係好鍾意食嘢嘅人，我哋鍾意去一啲好老字號嘅舖頭，第一日出去就食蛋撻，個蛋撻真係好好食。除咗食嘢，我好鍾意去行一啲有好多年、好多歷史嘅建築物，好似教堂，啲建築物真係好靚。」