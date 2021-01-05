于正節目下架劇集延播　出品被封殺連累吳謹言秦嵐多位女星

于正近日被瓊瑤等111位作家、編劇、導演、製片等，聯署聲討他和郭敬明的抄襲行為，之後二人急忙道歉，跟以往死不認錯的行徑，判若兩人。其後于正被飛出《我就是演員3》及《玉樓春》延播，網民指于正道歉只是出於動物本能，知道職業生涯遇上危機，在反抄襲風波下，于正面臨全面被封殺，而多套由他擔任出品人的劇集也是播出無期，連累多位女星作品打入冷宮。

吳謹言多套劇集，因為于正而播出無期。（吳謹言微博）

著名作家瓊瑤，早於2014年入稟控告于正的《宮鎖連城》，抄襲她的《梅花烙》，法庭判于正敗訴，要賠償500萬及公開道歉，而于正多年來也拒絕認錯，直至近日被111位作家聯署聲討，他才急忙道歉，更說自己用了6年的時間去正視自己的錯誤，于正突然改口風，有指是他面臨被全面封殺，被迫退出《我就是演員3》，有他的畫面全要刪走，之前播出的集數要下架，而他擔任出品人的《玉樓春》亦要延播。于正近年推出多套劇集，正在排期播出，包括有《傳家》、《大唐女兒行》、《當家主母》，拍攝中的《尚食》，禁播下會牽連到李一桐、秦嵐、吳謹言、蔣勤勤、楊蓉、白鹿、金晨等女星，而以于正現時的口碑，藝人還有否勇氣跟他合作，可謂一大疑問。

于正抄襲風波，隨時被全面封殺。（于正微博）

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