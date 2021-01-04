堅離地愛堅離地．短評｜只有鹽花搶鏡　要救劇唯有靠「毒男」

《堅離地愛堅離地》1-4集短評。

三年前拍下的劇集，以時裝劇來說，其實有點放得太耐，尤其是劇集以科技創新為主題材，現今世界科技日新月異，難免令人覺得會out。不過，其實劇集探討的主要問題，當然是所謂的「毒男」在社會面對的問題，至少頭幾集是這樣，至於地產集團入面的家族私情，放在這劇就有點離地，暫時也沒有太大看點。

時裝劇咁耐先播又真係唔太好，不過都冇辦法，大家都知道因咩事抽起。（劇照）

「毒男」暗戀女神，女神感情有決裂，而女神男朋友又與多年好友的富家女愈來愈夾，這條感情線顯而易見，也是TVB感情線的基本套路，而男女主角相信最終也是會排除萬難雙棲雙宿，這些感情線其實都不是這套劇的賣點。當然，科技線也是只一個點綴，地產集團家中的糾紛也只是可有可無，那麼最重要的看點會是甚麼呢？

感情線真係一眼睇得出。（劇照）

其實如果只講1-4集，只有女僕跳舞的那一段「鹽花」劇情會比較令人印象深刻，其餘劇情真的沒有太大看點，但這只是頭4集，雖然頭幾集的關鍵，就是太悶便會令人棄劇，但希望將來會令劇情有點突破，而最大的突破點，就是一班「毒男」的互動。

女僕一幕真係最搶眼。（劇集截圖）

+ 7 + 7 + 7

堅離地愛堅離地｜三大女僕黃心穎被比下去 仲有位神秘人物未出現

這條線是劇中的重點，也會是觀眾追看的賣點，張振朗的演繹算是有形有式，有種生人勿近的自我封閉狀態，方紹聰其實有點演得變態，不過或者這就是世人對「毒男」的感覺，反而張明偉除了油頭和那個去到下腰的斜揹袋，就不太似，而何遠東則是有點娘娘腔的味道，唐嘉麟就比較是「直接型毒男」，五人各有性格特色，將來更有不少五人同場戲分，絕對是劇中的歡笑重點。