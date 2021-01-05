板野友美姊弟戀開花結果　IG千字文宣布嫁「翻版竹野內豐」棒球員

現年29歲的《AKB48》前成員板野友美在2013年宣布畢業，並以歌影視為目標發展。她在今日（5/1）突然宣布閃婚，令一仲粉絲震驚，而對象是現年23歲，有「翻版竹野內豐」之稱的棒球員高橋奎二，年齡足足相差6年。據了解，兩人是透過朋友認識，這段「姊弟戀」已發展了一年半，最終開花結果。

板野友美突然宣布閃婚。（IG：tomo.i_0703）

而板野友美今晨於IG發布多張與高橋奎二的合照，二人身穿情侶裝戴上婚戒，笑容相當幸福。板野友美打了一段千字文剖白心情，她寫道：「對於一直支持我的每個人我有重要消息宣布。對於我個人的私事我感到非常抱歉，今天1月５日，效力於東京益力多燕子棒球隊的高橋奎二，和他的關係我會報告。我是透過朋友認識了奎二，我們已經認真約會了一年半這次我要結婚。天真誠實的性格，這個男孩總是不掩飾，任何時候都可以自然面對他，我感覺到了希望將來與他在一起。他對工作的態度每天都激勵著我，我會盡力支持他的全部，成為一對我認為這是世界上最好的盟友。從現在開始，我們將相互支持，共同成長建立一個溫暖的家庭。」她續指：「我們還不成熟，目前新冠肺炎的病毒感染人數也增加了，當全世界正處於焦慮之中，我在想是否要發布這樣的消息，我想向親友們報告，請大家繼續指導和支持我們。」

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