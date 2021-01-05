網紅Logan Paul向「雷神」基斯咸士禾夫下戰書：我要同佢打！

言行出位的美國網紅Logan Paul近年轉戰拳壇，繼2018年年跟另一YouTuber KSI比賽後，於今年2月20日將會對戰拳王Floyd Mayweather Jr.。不過昨日（4/1）Logan在Twitter轉發「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）接受拳擊訓練的片段，並公開向對方挑機：「同Mayweather對戰完，我會同佢打！」

這番言論一出之後，有大批網民擁到Logan的帖文留言炮轟他貶低了拳擊這項運動，更指2021就是因為Logan Paul而變得更差，而「雷神」的粉絲就叫Logan不要騷擾偶像，亦有人認為Logan根本只是在刷存在感，而不是尊重拳擊和基斯咸士禾夫。挑機一事被網民瘋傳，但「雷神」暫時未有回應挑戰。

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其實Logan Paul已經不是首次得罪網民，他曾於2017年在個人YouTube頻道上載一支名為《我們在日本自殺叢林找到一具屍體》的短片。片中紀錄了Logan與多名友人前往日本富士山西北側的青木原，在附近樹林「探險」並找到一具自殺遺體。片段出街後，有不少網民指責他的行為不尊重及侮辱死者，雖然他隨即刪片兼道歉，但仍有大批網民留言鬧爆，直指他毫無悔意、行為愚昧。